'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy martes 4 de agosto: Beatriz confiesa a Begoña que tiene una relación

'Sueños de libertad' emite este martes 4 de agosto su capítulo 618 en Antena 3, a partir de las 15:45 horas. La entrega, que también estará disponible en Disney+ y Atresplayer, llega con Beatriz dando un paso imprudente ante Begoña, Gabrielcerrando la puerta a La Industrial y Marisol preparando su salida de la Casa Grande.

Doña Clara descubre un cotilleo que cambia su mirada sobre Paula: la dependienta entró en la tienda por mediación de Tasio después del despido provocado por su affaire. La mujer presencia después la tensión entre ambos y no duda en colocarse del lado de Paula, mostrando una complicidad que puede darle cierto respaldo dentro de la tienda.

Mientras tanto, Nieves habla con Miguel y él le reconoce que ha roto con Claudia. Ella intenta orientarle sobre el amor, al tiempo que Claudia busca refugio en Manuela y escucha el consejo de contarle a Miguel su pasado para que pueda entender mejor sus miedos. Más tarde, Claudia también trata de ayudar a Valentina con el trauma que arrastra con los hombres.

Marisol sorprende a Damián y Manuela al anunciar que se ha reconciliado con sus padres y que regresará a su casa. Damián decide avisar a Pablo para que pueda despedirse de ella antes de que se marche, en un gesto que puede cerrar una etapa muy dolorosa para ambos.

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En paralelo, Tasio presenta a Pablo el presupuesto para que La Industrial empiece a suministrar productos a las Perfumerías, pero Gabriel se opone tajantemente a trabajar con su tío. La otra gran tensión llega con Beatriz, que, empujada por los comentarios de Begoña sobre rehacer su vida, confiesa que ya tiene una relación y le enseña el broche que le regaló Gabriel. Cuando él descubre lo ocurrido, no encaja nada bien la imprudencia.