Episodio 618
'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy martes 4 de agosto: Beatriz confiesa a Begoña que tiene una relación
Gabriel bloquea el acuerdo entre La Industrial y las Perfumerías mientras Marisol toma una decisión inesperada sobre su futuro.
'Sueños de libertad' emite este martes 4 de agosto su capítulo 618 en Antena 3, a partir de las 15:45 horas. La entrega, que también estará disponible en Disney+ y Atresplayer, llega con Beatriz dando un paso imprudente ante Begoña, Gabrielcerrando la puerta a La Industrial y Marisol preparando su salida de la Casa Grande.
Doña Clara descubre un cotilleo que cambia su mirada sobre Paula: la dependienta entró en la tienda por mediación de Tasio después del despido provocado por su affaire. La mujer presencia después la tensión entre ambos y no duda en colocarse del lado de Paula, mostrando una complicidad que puede darle cierto respaldo dentro de la tienda.
Mientras tanto, Nieves habla con Miguel y él le reconoce que ha roto con Claudia. Ella intenta orientarle sobre el amor, al tiempo que Claudia busca refugio en Manuela y escucha el consejo de contarle a Miguel su pasado para que pueda entender mejor sus miedos. Más tarde, Claudia también trata de ayudar a Valentina con el trauma que arrastra con los hombres.
Marisol sorprende a Damián y Manuela al anunciar que se ha reconciliado con sus padres y que regresará a su casa. Damián decide avisar a Pablo para que pueda despedirse de ella antes de que se marche, en un gesto que puede cerrar una etapa muy dolorosa para ambos.
En paralelo, Tasio presenta a Pablo el presupuesto para que La Industrial empiece a suministrar productos a las Perfumerías, pero Gabriel se opone tajantemente a trabajar con su tío. La otra gran tensión llega con Beatriz, que, empujada por los comentarios de Begoña sobre rehacer su vida, confiesa que ya tiene una relación y le enseña el broche que le regaló Gabriel. Cuando él descubre lo ocurrido, no encaja nada bien la imprudencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lorena, dueña de una cafetería en Barcelona: 'Entre alquiler, sueldos, seguridad social y gastos fijos, son unos 7.700 euros
- Éxito en la eliminación de los peces de los lagos pirenaicos con un producto químico: 'Se demuestra que es posible restaurar el ecosistema
- Roca dejará de producir váteres en su fábrica de Gavà para hacer cuartos de baño enteros
- Seis muertos y 30 heridos en una colisión entre un autobús y una autocaravana en Italia
- ¿Dónde conseguir las gafas gratis de la ONCE y el gobierno para ver el eclipse solar? Puntos de recogida en Catalunya
- El Mundo Today | Los bomberos de Barcelona rescatan a un niño sepultado bajo seis toneladas de crema solar
- El Gobierno cesa a una funcionaria de Seguridad Nacional por informar de que habían entrado en Ceuta 49.000 inmigrantes
- Catalunya desactiva los avisos por calor y enciende los de lluvias torrenciales ante la llegada de fuertes chubascos acompañados de tormenta