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Dardo televisivo

Sarah Santaolalla atiza a Nacho Abad desde TVE sin nombrarle: "Se van a fiestas de Mohamed VI"

La colaboradora de 'Mañaneros 360' cargó contra la “hipocresía” de la ultraderecha al analizar la visita de Vito Quiles a Ceuta.

Sarah Santaolalla y Nacho Abad

Sarah Santaolalla y Nacho Abad / RTVE/Cuatro

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Carlos Merenciano

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Madrid
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Sarah Santaolalla ha dejado este lunes una intervención muy comentada en 'Mañaneros 360' al analizar la visita de Vito Quiles a Ceuta y el respaldo que recibió de dirigentes del PP como Juan Bravo y Miguel Tellado. La colaboradora aprovechó el debate para denunciar la connivencia entre la derecha y determinados agitadores de ultraderecha.

La analista arrancó su intervención asegurando que, desde que entró por primera vez en un plató, prometió hacer “un ejercicio de honestidad con el espectador”. A partir de ahí, lanzó un mensaje que sonó a dardo hacia Nacho Abad, aunque sin citarle: “Gente que tiene programas abiertamente racistas, ultraderechistas declarados que llaman desde sus platós de televisión ‘moro de mierda o negro de mierda’, luego se van a fiestas de Mohamed VI, a ver si rascan un bussiness”, pues en los últimos días se han visto imágenes del presentador de Cuatro en este tipo de fiestas.

La crítica a la ultraderecha

Santaolalla también cargó contra los “pseudo periodistas” que, según ella, se acercan con un micrófono a acosar a vecinos de Ceuta. En ese contexto situó a Vito Quiles y a otros perfiles a los que acusó de utilizar la tensión migratoria como herramienta política y mediática.

La colaboradora fue especialmente dura con Santiago Abascal, al que describió llegando “en un yate” para “rascar votos y escaños”. A su juicio, la ultraderecha está utilizando al pueblo de Ceuta del mismo modo que, según dijo, Mohamed VI ha utilizado al pueblo marroquí para presionar a España.

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Santaolalla cerró su reflexión con una acusación directa de hipocresía: “Los mismos que llaman ‘negro de mierda’ son los mismos que huyen corriendo por la calle. Los mismos que dicen este es inmigrante y este no tiene que tener un pasaporte, son los mismos que se van a las fiestas cuando el extranjero es rico. Esta es la ultraderecha”.

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