Lunes 3 de agosto
Audiencias TV ayer | 'Romi' no mejora en su cambio al lunes, viéndose superada por el estreno de 'Punto Nemo' en Cuatro
La 1 mantiene el liderazgo del lunes y Antena 3 consolida 'En tierra lejana'.
'El Grand Prix' volvió a demostrar su fortaleza en la noche del lunes 3 de agosto. El concurso de La 1 lideró una semana más con un notable 12,3% de share y una media de 958.000 espectadores.
La gran novedad de la jornada estaba en Telecinco, que trasladó 'Romi' del domingo al lunes tras sus discretos resultados de estreno. Sin embargo, el cambio de ubicación no surtió efecto y la ficción promedió un 5,7% de cuota de pantalla y apenas 300.000 espectadores entre sus dos episodios.
Su hermana menor, Cuatro, consiguió una mayor cuota de audiencia con la doble entrega de 'Punto Nemo', la serie de Prime Video protagonizada por Maxi Iglesias, que alcanzó un 6,1% de cuota y una media de 386.000 espectadores.
En Antena 3, 'En tierra lejana' volvió a ofrecer un rendimiento muy sólido al firmar un 11,5% de share y reunir a 783.000 espectadores, a la vez que La Sexta apostó por la película 'Por los pelos' dentro de 'El taquillazo', que registró un 5,5% de share y congregó a 357.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
Grand Prix: Presenta: 821.000 (8,9%)
Grand Prix: 958.000 (12,3%)
Antena 3
El Hormiguero: 851.000 (9,2%)
En tierra lejana: 783.000 (11,5%)
Telecinco
First Dates: 897.000 (9,7%)
Romi: 373.000 (5,4%)
laSexta
El Intermedio: 466.000 (5%)
El Taquillazo “Por los pelos, una historia de autoestima”: 357.000 (5,5%)
Cuatro
First Dates: 364.000 (4,5%)
Viajeros Cuatro: 498.000 (5,6%)
Viajeros Cuatro: 534.000 (5,8%)
Punto Nemo: 479.000 (6,3%)
La 2
Trivial pursuit: 325.000 (3,9%)
Cifras y letras: 546.000 (5,9%)
Cine clásico “La gata sobre el tejado de zinc”: 459.000 (5,6%)
LATE NIGHT
La 1
Grand Prix: 232.000 (8,4%)
Antena 3
En tierra lejana: 232.000 (8,2%)
Telecinco
Romi: 214.000 (6,4%)
laSexta
Cine “Tengo ganas de ti”: 127.000 (5,3%)
Cuatro
Punto Nemo: 292.000 (5,7%)
Objetivo: París: 150.000 (5,1%)
Objetivo: París: 104.000 (5,6%)
La 2
Cine “Larry Crowne, nunca es tarde”: 155.000 (3,7%)
Metrópolis: 57.000 (2,9%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 941.000 (11,8%)
Valle Salvaje: 753.000 (10,8%)
La Promesa: 806.000 (11,9%)
Malas lenguas: 710.000 (11%)
Aquí la Tierra: 724.000 (10,5%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.162.000 (14%)
YAS Verano: 659.000 (9,5%)
Pasapalabra: 1.229.000 (17,8%)
Telecinco
El verano se mueve: 475.000 (6%)
¡De lunes a viernes!: 555.000 (8,2%)
Allá tú: 741.000 (10,9%)
laSexta
Zapeando: 476.000 (5,8%)
Más Vale Tarde: 336.000 (4,9%)
Cuatro
Todo es mentira: Summer TEM: 534.000 (6,8%)
Lo sabe, no lo sabe: 408.000 (6,1%)
La 2
Saber y ganar: 543.000 (6,3%)
Grandes documentales: 271.000 (3,4%)
Cine “Profesiones salvajes”: 256.000 (3,5%)
Malas lenguas: 586.000 (8,5%)
Carreteras extremas: 173.000 (2,7%)
Jeopardy: 148.000 (2,2%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 315.000 (18,2%)
Entrevista: 314.000 (17,7%)
Mañaneros 360: 477.000 (15,8%)
Mañaneros 360: 863.000 (11,6%)
Antena 3
Espejo Público Verano: 337.000 (13,8%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 788.000 (16,3%)
La ruleta de la suerte: 1.507.000 (21,6%)
Telecinco
La mirada crítica: 254.000 (13,8%)
Vamos a ver verano: 289.000 (10,4%)
El precio justo: 562.000 (9%)
laSexta
Equipo de investigación: 43.000 (3,8%)
Aruser@s fresh: 140.000 (7,2%)
Al rojo vivo: 250.000 (7,2%)
Cuatro
¡Toma salami!: 14.000 (1,7%)
Alerta cobra: 24.000 (2,1%)
Alerta cobra: 34.000 (1,7%)
En boca de todos: 287.000 (9,4%)
La 2
Jardines con historia: 18.000 (2,1%)
Serengueti 3: 19.000 (1,6%)
Pueblo de Dios: 6.000 (0,4%)
El Señor de los bosques: 4.000 (0,2%)
El Señor de los bosques: 12.000 (0,6%)
El Señor de los bosques: 37.000 (1,6%)
Rutas bizarras: 37.000 (1,6%)
Las rutas D’Ambrosio: 73.000 (2,7%)
Curro Jiménez: 122.000 (3,3%)
El Cazador: 98.000 (1,6%)
El Cazador: 202.000 (2,4%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.030.000 (22,9%)
Telediario 1: 1.341.000 (15,3%)
Noticias Cuatro 1: 583.000 (8,8%)
Informativos Telecinco 15h: 738.000 (8,4%)
laSexta Noticias 14h: 538.000 (7,2%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.403.000 (17,1%)
Telediario 2: 1.025.000 (12,6%)
Informativos Telecinco 21h: 761.000 (9,4%)
laSexta Noticias 20h: 450.000 (6,8%)
Noticias Cuatro 2: 388.000 (5,9%)
Mañana
Telediario matinal: 174.000 (21,9%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 177.000 (16,2%)
El Matinal: 134.000 (11%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,1%), La 1 (12,4%), Telecinco (8,1%), Cuatro (6,1%), laSexta (5,4%), La 2 (4,4%).
Mensual: Antena 3 (11,9%), La 1 (10,8%), Telecinco (7,7%), Cuatro (6,2%), laSexta (5,7%), La 2 (3,7%).
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