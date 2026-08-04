Así es el refugio de Paula Echevarría en Asturias: un pueblo con tradición marinera, playas y vistas al Cantábrico

Paula Echevarría ha vuelto a situar Asturias en el centro de su vida personal tras la muerte de su padre, Luis Ángel Echevarría, fallecido a los 76 años en Gijón. La actriz viajó al Principado junto a Miguel Torres para acompañar a su familia en estos días difíciles, regresando así al lugar que siempre ha funcionado como su refugio emocional: Candás.

Aunque su vida familiar está asentada en Madrid, Paula nunca ha roto el vínculo con el pueblo en el que creció. Candás, capital del concejo de Carreño, conserva esa identidad de villa marinera del Cantábrico, con puerto, paseo marítimo y una vida muy ligada al mar. Se trata de un puerto norteño con tradición pesquera y aire ballenero, además de destacar su Festival de la Sardina y su pasado conservero.

Un refugio frente al Cantábrico

Uno de los grandes atractivos de Candás es la playa de La Palmera, un arenal urbano de arena dorada de unos 240 metros, bordeado por un paseo marítimo que conecta con el puerto. La zona cuenta además con servicios, zonas de paseo y un saliente rocoso conocido como La Farola, antiguo punto de vigilancia para los pescadores.

Ese entorno explica por qué Candás encaja tan bien con la imagen más íntima de Paula Echevarría: un lugar de regreso, familia y calma, alejado del ritmo mediático que la acompaña desde hace años. Allí mantiene sus raíces, cerca de su madre, Elena Colodrón, y de los recuerdos ligados a su padre.

Noticias relacionadas

La actriz compagina ese refugio asturiano con su casa de Villafranca del Castillo, en Madrid, donde vive con Miguel Torres y sus hijos. Pero Candás ocupa otro espacio en su vida: el del origen, el descanso y la conexión con una Asturias marinera que sigue siendo parte fundamental de su historia.