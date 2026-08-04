Episodio 879
'La Promesa', avance del capítulo de hoy martes 4 de agosto: Leocadia estalla y revela un secreto sobre Máximo
Ciro intenta manipular a Julieta por el manual mientras Adriano y Martina viven un momento dulce en su relación.
'La Promesa' emite este martes 4 de agosto su capítulo 879 en La 1. La ficción diaria avanza con una entrega marcada por el pasado de Leocadia, las maniobras de Ciro junto a Lorenzo y el intento de Máximo de frenar los rumores que empiezan a circular en palacio.
Lorenzo convence a Ciro de que debe acercarse a Julieta para ponerla de su lado en el conflicto por el manual. Sin embargo, ella no está dispuesta a formar un frente común contra Manuel y rechaza entrar en ese juego. Mientras tanto, Cristóbal reprocha a Leocadia que le ocultara la verdad sobre Máximo, pero ella corta la conversación sin darle explicaciones.
Máximo también mueve ficha y ordena a sus criados que vigilen los comentarios del servicio para evitar que el asunto se descontrole. En paralelo, Leocadia explica su historia con el duque y cómo terminó casándose con otro hombre, mientras él ofrece a Alonso una versión muy distinta en la que intenta dejarla como una aprovechada.
En el servicio, Julio parece aceptar las explicaciones de Cristóbal sobre la verdura, aunque Ricardo empieza a sospechar que esa calma no es del todo sincera. La nota más luminosa llega con Adriano, que recupera la capacidad de ver dibujos y vive con Martina un momento especialmente feliz. Pero la tranquilidad dura poco: Leocadia, harta del cinismo de Máximo, acaba estallando ante todos y desvela uno de sus secretos mejor guardados.
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