Los otros perjudicados de 'Pasapalabra' tras el fin de 'El Rosco': juegos, libros, revistas y aplicaciones desaparecen del mapa

El adiós de 'El Rosco' en 'Pasapalabra' no solo ha cambiado la recta final del concurso de Antena 3. La decisión judicial que obligó a Atresmedia a dejar de emitir la histórica prueba también ha tenido consecuencias fuera del plató, donde varios productos derivados del formato han dejado de estar disponibles para el público. El Supremo confirmó que los derechos de 'El Rosco' pertenecen a MC&F y condenó a Atresmedia a cesar la reproducción de cualquier programa u obra audiovisual basada en ese juego.

El golpe afecta a una parte menos visible, pero muy reconocible, del universo de 'Pasapalabra'. El juego de mesa, el libro, la revista mensual y el juego para teléfono móvil han desaparecido o han dejado de comercializarse en sus canales habituales. También ha quedado inoperativa la experiencia vinculada a Alexa, con la que los seguidores podían jugar desde casa a una versión inspirada en el concurso.

El rosco también se apaga fuera de la televisión

La revista mensual de 'Pasapalabra' fue lanzada en 2020 por Atresmedia y Megastar Ediciones como una extensión del programa en quioscos, con pruebas, pasatiempos y apartados pensados para entrenar el “Rosco” final y sus “mini roscos”. Esa conexión directa con la prueba ahora retirada explica que estos productos hayan quedado eliminados del mercado y que ya no lleguen a los quioscos.

Algo similar ocurre con los juegos físicos y digitales. Distintas tiendas ya muestran versiones del juego de mesa de 'Pasapalabra' como no disponibles o fuera de stock, mientras que la aplicación del teléfono móvil, la aplicación para Alexa y el rosco virual de la web de Antena 3 también han desaparecido.

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Mientras tanto, Antena 3 ha sustituido la prueba final por 'AlaZ', una adaptación del formato suizo 'DallAZetA' con la que Atresmedia defiende que el concurso puede seguir adelante sin vulnerar los derechos de la antigua mecánica. Quizá, con el tiempo, todos estos productos derivados acaben adaptándose, y volviendo al mercado con esta nueva prueba final del concurso