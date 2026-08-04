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Entrevista YOTELE

Luján Argüelles cambia de registro con 'El camino de la verdad': “Acabé llorando por mis propios recuerdos”

La presentadora se pone al frente de un formato centrado en heridas familiares entre padres e hijos y reconoce que la experiencia también le removió su propia vida.

Luján Argüelles se pone al frente de 'El camino de la verdad'

Luján Argüelles se pone al frente de 'El camino de la verdad' / Mediaset

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Ricky García

Ricky García

Madrid
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Luján Argüelles afronta en Telecinco uno de sus proyectos más delicados. Después de años asociada a formatos de realidad con tono de humor, la presentadora se adentra ahora en un programa construido sobre conflictos entre padres e hijos, reproches acumulados y heridas emocionales difíciles de verbalizar. En conversación con YOTELE, Argüelles admite que el proceso ha sido “una experiencia impresionante” y reconoce hasta qué punto le ha tocado personalmente: “Yo acabé llorando por mis propios recuerdos”.

YOTELE: Haces un giro importante, después de hacer formatos de realidad en clave de humor. Aquí el punto de partida son heridas familiares profundas y dolorosas. ¿Cómo ha sido para ti pasar del papel de celestina/presentadora irónica al de confidente y apoyo emocional?

LUJÁN ARGÜELLES: Ha sido una experiencia impresionante poder hacer este camino con las parejas de padres e hijos. Entrar en su mundo emocional, sus heridas, sus vacíos… Era una tarea muy difícil y delicada pero tener a Paz Calab cerca era una garantía de éxito. Creo que ha sido una experiencia muy importante para ellos y eso es lo mejor de este proyecto.

YOTELE: ⁠⁠En el programa veremos tensiones, reproches acumulados de años y dinámicas complicadas. Como presentadora, ¿dónde pusiste la línea entre acompañar con empatía y no intervenir demasiado en sus procesos?

LUJÁN ARGÜELLES: Aprendí con Paz hace seis años lo importante que es acompañar sin interferir. Es mi propósito fundamental con mi hija y aquí lo tuve muy presente.

YOTELE: ⁠¿Hubo algún momento de máxima tensión que pensaras que no podría llegarse a emitir?

LUJÁN ARGÜELLES: Tanto como no emitirse no, pero momento de muchísima tensión sí. Se presentan situaciones muy complejas y con mucho dolor que no es fácil abordar o recordar.

YOTELE: ⁠⁠Espero que sí haya habido muchos de emoción…

LUJÁN ARGÜELLES: Yo acabé llorando por mis propios recuerdos, no te digo más…

YOTELE:⁠ ⁠⁠¿Ha habido algún abandono?

LUJÁN ARGÜELLES: Lo dejo en interrogante, pero te aseguro que no dejan de sorprendernos.

YOTELE:⁠ ⁠⁠Sin desvelar el final, lógicamente, ¿qué valoración general crees que han hecho los concursantes de esta experiencia?

LUJÁN ARGÜELLES: Creo que todos han vivido algo totalmente renovador, cada uno a su manera. Pero no creo que lo olviden (risas). Sobre todo Mika. Ahí lo dejo...

YOTELE:⁠⁠ ¿Te has visto reflejada en algo o en algunos de ellos, o en algunas de sus actitudes?

LUJÁN ARGÜELLES: En muchas cosas. De cada uno he aprendido algo o recordado algo de mi propia vida.

YOTELE: ¿Qué has aprendido tú de este programa?

LUJÁN ARGÜELLES: Que el mayor lastre que vas a llevar a lo largo de tu vida es lo que viviste de niño, fundamentalmente con tu padre o tu madre.

YOTELE: ⁠⁠¿Te gustaría que se hiciera una edición con famosos?

LUJÁN ARGÜELLES: Muchísimo. Y creo que nos sorprendería ver tanta verdad por su parte en TV. Si fueran súper generosos y honestos con el espectador y su propia vida, sería un regalo.

YOTELE: ⁠¿Crees que tras la emisión en Telecinco el formato podría saltar a otros países?

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LUJÁN ARGÜELLES: ¡Ojalá! El Camino de Santiago es un camino de peregrinación internacional y las relaciones padres/hijos son iguales en cualquier lugar del mundo. Tiene los ingredientes básicos para viajar por el mundo. Ojalá se pueda.

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