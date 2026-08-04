Entrevista YOTELE
Luján Argüelles cambia de registro con 'El camino de la verdad': “Acabé llorando por mis propios recuerdos”
La presentadora se pone al frente de un formato centrado en heridas familiares entre padres e hijos y reconoce que la experiencia también le removió su propia vida.
Luján Argüelles afronta en Telecinco uno de sus proyectos más delicados. Después de años asociada a formatos de realidad con tono de humor, la presentadora se adentra ahora en un programa construido sobre conflictos entre padres e hijos, reproches acumulados y heridas emocionales difíciles de verbalizar. En conversación con YOTELE, Argüelles admite que el proceso ha sido “una experiencia impresionante” y reconoce hasta qué punto le ha tocado personalmente: “Yo acabé llorando por mis propios recuerdos”.
YOTELE: Haces un giro importante, después de hacer formatos de realidad en clave de humor. Aquí el punto de partida son heridas familiares profundas y dolorosas. ¿Cómo ha sido para ti pasar del papel de celestina/presentadora irónica al de confidente y apoyo emocional?
LUJÁN ARGÜELLES: Ha sido una experiencia impresionante poder hacer este camino con las parejas de padres e hijos. Entrar en su mundo emocional, sus heridas, sus vacíos… Era una tarea muy difícil y delicada pero tener a Paz Calab cerca era una garantía de éxito. Creo que ha sido una experiencia muy importante para ellos y eso es lo mejor de este proyecto.
YOTELE: En el programa veremos tensiones, reproches acumulados de años y dinámicas complicadas. Como presentadora, ¿dónde pusiste la línea entre acompañar con empatía y no intervenir demasiado en sus procesos?
LUJÁN ARGÜELLES: Aprendí con Paz hace seis años lo importante que es acompañar sin interferir. Es mi propósito fundamental con mi hija y aquí lo tuve muy presente.
YOTELE: ¿Hubo algún momento de máxima tensión que pensaras que no podría llegarse a emitir?
LUJÁN ARGÜELLES: Tanto como no emitirse no, pero momento de muchísima tensión sí. Se presentan situaciones muy complejas y con mucho dolor que no es fácil abordar o recordar.
YOTELE: Espero que sí haya habido muchos de emoción…
LUJÁN ARGÜELLES: Yo acabé llorando por mis propios recuerdos, no te digo más…
YOTELE: ¿Ha habido algún abandono?
LUJÁN ARGÜELLES: Lo dejo en interrogante, pero te aseguro que no dejan de sorprendernos.
YOTELE: Sin desvelar el final, lógicamente, ¿qué valoración general crees que han hecho los concursantes de esta experiencia?
LUJÁN ARGÜELLES: Creo que todos han vivido algo totalmente renovador, cada uno a su manera. Pero no creo que lo olviden (risas). Sobre todo Mika. Ahí lo dejo...
YOTELE: ¿Te has visto reflejada en algo o en algunos de ellos, o en algunas de sus actitudes?
LUJÁN ARGÜELLES: En muchas cosas. De cada uno he aprendido algo o recordado algo de mi propia vida.
YOTELE: ¿Qué has aprendido tú de este programa?
LUJÁN ARGÜELLES: Que el mayor lastre que vas a llevar a lo largo de tu vida es lo que viviste de niño, fundamentalmente con tu padre o tu madre.
YOTELE: ¿Te gustaría que se hiciera una edición con famosos?
LUJÁN ARGÜELLES: Muchísimo. Y creo que nos sorprendería ver tanta verdad por su parte en TV. Si fueran súper generosos y honestos con el espectador y su propia vida, sería un regalo.
YOTELE: ¿Crees que tras la emisión en Telecinco el formato podría saltar a otros países?
LUJÁN ARGÜELLES: ¡Ojalá! El Camino de Santiago es un camino de peregrinación internacional y las relaciones padres/hijos son iguales en cualquier lugar del mundo. Tiene los ingredientes básicos para viajar por el mundo. Ojalá se pueda.
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