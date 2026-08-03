'Valle Salvaje', avance semanal: Luisa se acerca a la verdad sobre el hijo de Adriana y Rafael expulsa a Rosalía

'Valle Salvaje' arranca una semana decisiva en La 1 con la emisión de los capítulos 457 al 461. La ficción pondrá el foco en el secreto de los bebés, cada vez más cerca de salir a la luz, mientras Luisa y Bárbara avanzan en sus sospechas sobre las parteras y el verdadero hijo de Adriana.

Lunes 3 de agosto, capítulo 457

Hernando lanza una advertencia clara a Enriqueta y le pide que no cruce ciertos límites. Mientras ella sigue centrada en sus objetivos, Manuela decide actuar de otra manera y organiza un encuentro con Braulio que devuelve cierta complicidad entre los dos.

En la Casa Pequeña, un gesto aparentemente inocente de Pedrito deja a Pepa completamente hundida. La reacción de la joven abre una nueva incógnita sobre qué ha despertado el niño y por qué ese momento la golpea con tanta fuerza.

Martes 4 de agosto, capítulo 458

Enriqueta consigue poner contra las cuerdas a Rafael para que salde la deuda. La presión empieza a hacer mella en él, mientras Victoria y Mercedes intentan interpretar cuáles son realmente los planes de Dámaso.

La situación termina desbordando a Rafael, que toma una decisión durísima: expulsa a Rosalía de Valle Salvaje. Su gesto amenaza con provocar consecuencias importantes en la Casa Grande y en el vínculo que había empezado a formarse entre ambos.

Miércoles 5 de agosto, capítulo 459

Matilde encuentra una aliada inesperada en Enriqueta, que decide darle una lección de humildad a Nicolás. El conflicto entre ambos suma así un nuevo capítulo, con Enriqueta tomando partido en una situación que puede cambiar equilibrios.

Mientras tanto, Rosalía mueve ficha en palacio. Las parteras acuden a su llamada sin saber que en realidad se trata de una trampa para intentar demostrar que robaron a los bebés. La verdad parece cada vez más cerca.

Jueves 6 de agosto, capítulo 460

Rafael queda atrapado entre dos frentes. Por un lado, debe afrontar a Dámaso; por otro, la presión de Enriqueta vuelve a situarle ante uno de los dilemas más difíciles de su vida.

En palacio, las parteras intentan defenderse ante Bárbara, Leonor y Rosalía, mientras Luisa busca en la cabaña una prueba definitiva. Su objetivo es demostrar que María y el hijo de Adriana fueron intercambiados.

Viernes 7 de agosto, capítulo 461

La semana termina con una escena clave: Luisa huye por el monte con el bebé mientras las parteras están a punto de alcanzarla. El misterio de los bebés entra así en su fase más peligrosa.

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Además, Enriqueta recibe de Hernando una noticia inesperada relacionada con sus hijos. Rafael, por su parte, comparte con Rosalía un momento de gran complicidad, quizá demasiado intenso para todo lo que acaba de ocurrir entre ellos.