Episodio 457
'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy lunes 3 de agosto: Pepa se hunde por un gesto de Pedrito
Hernando marca límites a Enriqueta mientras Manuela intenta recuperar la complicidad con Braulio.
'Valle Salvaje' arranca la semana en La 1 con la emisión de su capítulo 457 este lunes 3 de agosto. La ficción diaria abre una nueva tanda de tramas con Enriqueta cada vez más decidida a seguir adelante con sus planes y con el misterio de los bebés a punto de entrar en una fase clave.
Hernando decide frenar a Enriqueta antes de que vaya demasiado lejos. La advierte de que no debe cruzar ciertos límites, aunque ella continúa moviéndose con la determinación de quien sabe exactamente qué quiere conseguir.
Mientras tanto, Manuela toma la iniciativa con Braulio y organiza un desayuno para los dos. El encuentro ayuda a recuperar parte de la complicidad perdida entre ambos y abre una pequeña tregua en medio de los conflictos que rodean a la familia.
El golpe emocional llegará en la Casa Pequeña. Un gesto inocente de Pedrito deja a Pepa completamente devastada, una reacción que abre nuevas preguntas sobre qué ha removido el niño y por qué ese momento le afecta de una forma tan profunda.
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