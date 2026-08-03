Telecinco ya tiene nombre para el nuevo rosco de 'Rueda la letra', el concurso que se queda con la prueba final de 'Pasapalabra'

Telecinco empieza a enseñar sus cartas con 'Rueda la letra', el nuevo concurso que presentará Carlos Sobera y que incorporará una prueba final heredera del popular rosco de 'Pasapalabra'. La cadena ya promociona esa ronda decisiva con el nombre de 'Rueda final', una denominación que aparece en las últimas piezas de captación de concursantes publicadas por Mediaset.

El formato todavía no tiene fecha de estreno, pero su lanzamiento es una de las grandes apuestas de Telecinco para la próxima temporada. La cadena busca concursantes dispuestos a poner a prueba su rapidez mental con las letras y su dominio del lenguaje para intentar llegar a esa 'Rueda final', que será el gran momento competitivo del programa.

Un nombre todavía provisional

La denominación tiene una explicación de fondo. Telecinco no puede utilizar la marca 'El Rosco', vinculada a ITV Studios y a 'Pasapalabra', por lo que Mediaset ha tenido que buscar un nuevo nombre para la mecánica que quiere convertir en el gran reclamo de 'Rueda la letra'.

'Rueda final' es el nombre que se maneja actualmente para la promoción, aunque podría variar antes del estreno, según ha desvelado Vertele. De momento, es la fórmula que Telecinco está utilizando para identificar la ronda decisiva del concurso mientras mantiene abierta la fase de casting.

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Mediaset también ha detallado el proceso para participar en el programa. Los aspirantes pueden inscribirse a través del formulario habilitado por la cadena o contactar por WhatsApp en el número 682 579 409. Con la maquinaria ya en marcha, Telecinco prepara un formato clave para intentar reforzar su parrilla en la nueva temporada.