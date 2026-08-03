'Sueños de libertad', avance semanal: Gabriel se queda sin margen mientras Beatriz cruza una línea peligrosa

'Sueños de libertad' abre una nueva semana en Antena 3 con los capítulos 617, 618, 619, 620 y 621, que se emitirán de lunes a viernes a las 15:45 horas y también estarán disponibles en Disney+ y Atresplayer. La ficción diaria llega con Gabriel cada vez más acorralado por el fracaso de los perfumes reformulados, Beatriz más descontrolada por su vínculo con Juanito y Marta obligada a gestionar de nuevo la presencia de Bianca.

Lunes 3 de agosto, capítulo 617

Begoña comunica una decisión que cambia las reglas en casa: dejará de viajar a Pelahustán para centrarse por completo en Juanito. La noticia cae como un jarro de agua fría sobre Beatriz, que se resiste a quedar reducida al papel de doncella y presiona a Gabriel para que intervenga.

En la empresa, la crisis de los nuevos perfumes se agrava después de que la queja de la duquesa de Valdezarza salte a la prensa. El trato que Gabriel dio a la clienta también daña la imagen de Perfumerías Brossard-De La Reina, aunque él se mantiene firme y no acepta rectificar.

Marisol recibe la visita de Miguel después de que Nieves le anime a ponerse en su lugar. La joven, ya más serena, le pide perdón por haber descargado contra él su dolor. Mientras tanto, Tasio intenta abrir una vía de negocio con Pablo para que La Industrial suministre productos de limpieza a las Perfumerías.

Claudia pide explicaciones a Miguel por su ruptura, y Bianca reaparece con una noticia que inquieta a Marta: finalmente se quedará un tiempo en España. Además, ofrece a Fina encargarse de las fotografías del catálogo de su exposición. La jornada termina con un gesto de Gabriel hacia Beatriz, a la que regala un broche de oro con la inicial de Juanito.

Martes 4 de agosto, capítulo 618

Doña Clara descubre el pasado reciente de Paula en la tienda y se entera de que Tasio fue quien pidió su incorporación después de haber tenido que despedirla por su relación con él. La mujer también percibe la tensión que existe entre ambos y no tarda en mostrar simpatía por la dependienta.

Miguel admite ante Nieves que ha roto con Claudia, y ella intenta aconsejarle sobre sus sentimientos. Por otro lado, Marisol anuncia a Damián y Manuela que se ha reconciliado con sus padres y que regresará con ellos. Damián, al saberlo, avisa a Pablo para que pueda despedirse antes de su marcha.

Beatriz, empujada por los comentarios de Begoña sobre rehacer su vida, comete una imprudencia y le confiesa que ya tiene una relación. Incluso le enseña el broche que le ha regalado Gabriel, algo que él encaja muy mal cuando se entera.

Tasio presenta a Pablo el presupuesto para que La Industrial trabaje con las Perfumerías, pero Gabriel bloquea la operación porque no quiere colaborar con su tío. En paralelo, Claudia se desahoga con Manuela por Miguel, y su tía le aconseja contarle su pasado para que pueda entenderla mejor. Claudia también intenta ayudar a Valentina con su trauma relacionado con los hombres.

Miércoles 5 de agosto, capítulo 619

La idea de Tasio de explorar un acuerdo con Floral empieza a ganar fuerza. Damián, que al principio tenía dudas, se replantea la propuesta después de que Digna también la vea con buenos ojos. La Industrial busca así una salida mientras Gabriel cierra otras puertas.

Doña Clara sorprende a Paula con una oferta inesperada: quiere que la acompañe en un viaje por Europa después de que la amiga con la que iba a marcharse se haya roto la cadera. La propuesta deja a la dependienta ante una posible vía de escape.

Marisol se prepara para volver con sus padres, pero antes recibe la visita de Pablo y Nieves. Él aprovecha el encuentro para pedir perdón tanto a ella como a su mujer por el daño causado y le desea que pueda ser feliz. Mientras tanto, Mabel intenta aplicar sus ideas de interiorismo en la cantina, aunque Salva no termina de verlo claro.

En la fábrica, Andrés planta cara a Gabriel por el problema creado con la duquesa de Valdezarza y decide llamar directamente a Hugo Brossard para reconducir la situación. Después se atreve a pedir una cita a Valentina, que acaba aceptando. Claudia, por su parte, sigue el consejo de Manuela y cuenta a Miguel la tragedia que vivió con Mateo y el bebé que perdió. Roque también da un paso delicado al preguntarle a Eduardo si él es realmente su padre.

Jueves 6 de agosto, capítulo 620

Tasio informa a Damián de que ha conseguido cerrar un acuerdo con Floral para que La Industrial empiece a colaborar con ellos. En casa de Gabriel, la tensión continúa cuando Julia se atreve a cuestionarle por lo que está ocurriendo con los perfumes y él advierte a Begoña.

Fina decide aceptar el trabajo que le ha propuesto Bianca después de hablarlo con Marta. Al mismo tiempo, Marta y Claudia intentan convencer a Paula para que no deje pasar la oportunidad de viajar por Europa con doña Clara.

Marisol llama a Pablo antes de regresar al pueblo y le hace ver que se está equivocando con Damián. Le cuenta que el patriarca la ayudó en su peor momento y que, gracias a él, sigue viva. Esa conversación terminará acercando posiciones entre Pablo y Damián.

Valentina también da un paso importante después de hablar con Nieves: se declara a Andrés y le dice que quiere volver a intentarlo con él para superar el daño que le dejó Rodrigo. Miguel, en cambio, aclara a Claudia que lo que siente es muy fuerte, pero que no está preparado para una relación.

Gabriel recibe finalmente la llamada que no quería: Hugo Brossard ordena recuperar las fórmulas originales para frenar el deterioro de la reputación de las Perfumerías. Aun así, Gabriel deja claro a Andrés que piensa seguir siendo el director.

Viernes 7 de agosto, capítulo 621

Andrés comparte con la familia una noticia que cambia el ambiente en la empresa: Hugo Brossard ha decidido volver a las fórmulas originales de los perfumes tras su conversación con él. La decisión supone un golpe directo a Gabriel y a su empeño por mantener la reformulación.

Paula, después de pasar la noche con Tasio, toma una decisión definitiva sobre el viaje con doña Clara. Su futuro vuelve a quedar en el aire justo cuando la posibilidad de marcharse parecía abrirle una nueva etapa.

Damián pide ayuda a Fina para contactar con Bianca, ya que quiere hacerle un encargo a la pintora. Marta, por su parte, afronta un momento importante con la lectura del testamento de Pelayo.

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En la cantina, Mabel comparte con Salva un plan de futuro que puede cambiar sus próximos pasos. La semana termina con Claudia sintiéndose mal y con Mabel interviniendo para hablar con Miguel e intentar que su hermano recapacite sobre la relación que ha dejado escapar.