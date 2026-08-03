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Episodio 617

'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy lunes 3 de agosto: Begoña arrincona a Beatriz con una decisión sobre Juanito

Gabriel se niega a rectificar con los nuevos perfumes mientras Bianca vuelve a remover la relación de Marta y Fina.

Avance diario de 'Sueños de libertad'

Avance diario de 'Sueños de libertad' / Atresmedia

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Carlos Merenciano

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Madrid
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'Sueños de libertad' arranca la semana en Antena 3 con la emisión de su capítulo 617, este lunes 3 de agosto a las 15:45 horas. La entrega, que también estará disponible en Disney+ y Atresplayer, llega con Begoña decidida a centrarse por completo en Juanito, mientras Gabriel empieza a notar las consecuencias de su reforma en las fragancias de Brossard-De La Reina.

La decisión de Begoña de dejar sus viajes a Pelahustán para ocuparse del niño provoca la indignación de Beatriz, que no acepta quedar relegada a un papel secundario. La joven presiona a Gabriel para que intervenga, y él intenta calmarla con un gesto personal: le regala un broche de oro con la inicial de Juanito.

En la empresa, la queja de la duquesa de Valdezarza salta a la prensa y daña la imagen de las Perfumerías. El trato que recibió por parte de Gabriel agrava aún más la situación, pero él se niega a dar marcha atrás con la reformulación de los perfumes.

Mientras tanto, Nieves convence a Miguel para que visite a Marisol y trate de entender su dolor. El médico acude a la Casa Grande para atenderla, y ella termina pidiéndole perdón por haber descargado contra él su frustración. En paralelo, Tasio intenta abrir una nueva vía de negocio con Pablo para que La Industrial suministre productos de limpieza a las Perfumerías.

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Marta también se enfrenta a un nuevo foco de inquietud cuando Bianca anuncia que finalmente se quedará un tiempo en España. La pintora, además, propone a Fina encargarse del reportaje fotográfico del catálogo de su exposición, una oferta que vuelve a poner a prueba la seguridad de Marta en su relación.

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