Rosa Benito zanja los rumores sobre su marcha de 'De lunes a viernes' con un comunicado

Rosa Benito ha despejado las dudas sobre su continuidad en 'De lunes a viernes'. Después de varios días sin aparecer en el programa de Telecinco, la colaboradora ha publicado un mensaje en Instagram con el que deja claro que su ausencia no supone una ruptura con el formato presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

La incertidumbre había crecido durante la última semana, especialmente después de que se apuntara a un posible malestar de Rosa con el tratamiento de algunos temas. Su ausencia resultaba aún más llamativa porque coincidía con la entrevista de Amador Mohedano en 'De viernes', un contenido que podía haberla situado de nuevo en el centro del debate.

Rosa Benito anuncia su vuelta

La colaboradora ha explicado en redes que afronta una nueva etapa personal y profesional. “La vida te da que pensar… vienen nuevos proyectos que me están siguiendo desde hace tiempo… ahora he dicho sí”, escribió, antes de despedir julio y dar la bienvenida a agosto.

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La clave llegó al final de su mensaje, cuando añadió un claro “nos vemos el lunes”. Con esas palabras, Rosa Benito confirma que volverá al magacín vespertino de Telecinco y corta las especulaciones sobre una salida inmediata del programa.