'La Promesa', avance semanal: Leocadia revela el secreto de Cruz y Máximo decide qué hacer con Ángela

'La Promesa' afronta una semana clave en La 1 con los capítulos 878 al 882, que se emitirán del lunes 3 al viernes 7 de agosto. El palacio de los Luján vivirá días de máxima tensión por la desaparición de Ángela, el pasado de Leocadia con Máximo y una verdad que puede poner de nuevo contra las cuerdas a la familia. Mientras tanto, Ciroempieza a desplegar su estrategia con Lorenzo, y Martina y Adriano intentan aferrarse a una relación cada vez más difícil de ocultar.

Lunes 3 de agosto, capítulo 878

Julieta no acepta las disculpas fáciles de Ciro después de su último arrebato. Él le promete que nunca le pondrá la mano encima, pero ella le recuerda que el maltrato no siempre deja marcas físicas. En paralelo, Ciro y Lorenzo representan una escena calculada delante de Manuel para reforzar su posición en el asunto del manual, aunque el heredero no cede y le ofrece recomprarle sus acciones si no está cómodo.

La desaparición de Ángela mantiene a todos en alerta. Cristóbal apunta hacia Máximo como posible responsable, pero Leocadia descarta esa opción. En el servicio, Petra sorprende al defender a Teresa de Tomasa, mientras las cocineras siguen pendientes de Julio y de su guerra por la verdura. Carlo, por su parte, intenta acercarse a María, pero ella lo esquiva tras el beso con Samuel.

Martes 4 de agosto, capítulo 879

Lorenzo aconseja a Ciro que manipule a Julieta para ponerla de su lado contra Manuel, pero ella no está dispuesta a participar en ese frente. Mientras tanto, Cristóbal reprocha a Leocadia que le haya ocultado la verdad sobre Máximo, aunque ella no acepta sus recriminaciones. Máximo, consciente del riesgo, ordena a sus criados que controlen los rumores entre el servicio.

El capítulo también traerá un respiro para Adriano, que recupera la capacidad de ver dibujos y vive un momento dulce junto a Martina. Pero el gran foco estará en Leocadia: ella cuenta su historia con Máximo y explica cómo terminó casándose con otro, mientras él ofrece a Alonso una versión muy distinta, presentándola como una mujer interesada. Harta de su cinismo, Leocadia acaba estallando delante de todos.

Miércoles 5 de agosto, capítulo 880

La confesión de Leocadia deja al palacio helado: sigue viva porque Rómulo se negó a cumplir el encargo de Cruz y decidió perdonarle la vida. Alonso teme las consecuencias si esa historia se hace pública, mientras Máximo se resiste a reconocer oficialmente a Ángela pese a la presión que empieza a rodearle.

Ciro y Lorenzo celebran que Manuel haya aceptado vender el manual, pero Julieta se enfrenta al heredero y le advierte de que puede acabar perdiendo la empresa si sigue actuando así. En el servicio, Tomasa exige a Petra que a partir de ahora la defienda, Carlo confiesa que su tío no oficiará el bautizo de Janita y María empieza a notar que él está triste y distante. Curro, por su parte, promete a Ángela que estará a su lado pase lo que pase.

Jueves 6 de agosto, capítulo 881

Máximo pide tiempo para decidir si reconoce a Ángela como hija, pero también intenta comprar el silencio de Lorenzo. La maniobra no funciona. Leocadia, mientras tanto, vuelve a chocar con Cristóbal, que le recuerda que quiere a Ángela como si fuera su propia hija. En paralelo, María invita a sus compañeras al bautizo de Janita, aunque Alonso, Curro y Manuel también muestran interés por acudir.

Ciro y Lorenzo siguen avanzando en su plan para aprovecharse de Manuel, mientras Julieta insiste en que el heredero debe vigilar a Ciro antes de que arrase con todo. Carlo da un paso más con María y le confiesa que quiere casarse cuanto antes. La felicidad de Martina y Adriano, en cambio, se complica de golpe: cuando ella le propone una escapada para celebrar las buenas noticias del oftalmólogo, Jacobo reaparece y frustra sus planes.

Viernes 7 de agosto, capítulo 882

Jacobo le confiesa a Adriano que no imagina su vida sin Martina, una declaración que deja al joven en una posición muy dolorosa. Mientras tanto, Petra empieza a poner problemas al bautizo de Janita, lo que hace temer a las demás que haya vuelto a las andadas. María intenta explicarle a Carlo que le quiere, pero no con la pasión que él espera, sino como un amor que se construye poco a poco.

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La guerra en el servicio suma un nuevo frente cuando Cristóbal reprende a las cocineras por un postre desastroso y Candela sospecha que Julio ha decidido vengarse. En la parte noble, Curro reprocha a Máximo que no valore tener una hija como Ángela, mientras Ciro logra cerrar su primera venta del manual por mil pesetas gracias a Lorenzo. La semana termina con Máximo tomando una decisión definitiva sobre el reconocimiento público de Ángela, una elección que puede alterar por completo el equilibrio del palacio.