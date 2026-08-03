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Episodio 878

'La Promesa', avance del capítulo de hoy lunes 3 de agosto: Julieta frena a Ciro tras su amenaza

Ángela sigue desaparecida mientras Manuel planta cara a Ciro por el cobro del manual.

Avance diario de 'La promesa'

Avance diario de 'La promesa' / RTVE

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Carlos Merenciano

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Madrid
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'La Promesa' arranca la semana en La 1 con la emisión de su capítulo 878 este lunes 3 de agosto. La ficción diaria retoma la tensión tras la desaparición de Ángela y pone el foco en el enfrentamiento cada vez más evidente entre Manuel, Julieta y Ciro.

Ciro intenta rebajar lo ocurrido con Julieta y le asegura que nunca le pondrá la mano encima, pero ella no acepta una disculpa superficial. La joven le recuerda que el maltrato no siempre es físico, dejando claro que no piensa normalizar su comportamiento ni dejarse intimidar.

Mientras tanto, Ciro y Lorenzo preparan una escena ante Manuel para debilitar su criterio en el asunto del manual. Sin embargo, el heredero del marquesado no cede y le lanza una propuesta directa a Ciro: si no está cómodo, está dispuesto a recomprarle sus acciones.

En palacio, la ausencia de Ángela mantiene a todos preocupados. Cristóbal apunta a Máximo como posible implicado en su desaparición, aunque Leocadia descarta esa posibilidad. En paralelo, Petra promete discreción a Martina sobre lo que vio, y Carlo intenta acercarse a María Fernández, pero ella lo esquiva tras lo ocurrido con Samuel.

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La tensión también continúa en el servicio. Tomasa arremete contra Teresa, pero Petra sale en su defensa, algo que sorprende y enfurece a la doncella del duque. Además, Julio sigue muy pendiente de todo lo relacionado con la verdura y exige estar presente cuando Cristóbal hable con las cocineras.

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