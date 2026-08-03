Manu Sánchez estalla contra un trabajador de Juan y Medio tras semanas de ataques: “Yo de miedo voy cortito”

Manu Sánchez ha protagonizado un duro enfrentamiento en redes con Carlos del Río, jefe de producción de Indaloymedia, la productora de Juan y Medio. El presentador de 'El perro andaluz' reaccionó después de que Del Río publicara varios mensajes en los que cuestionaba su trayectoria, sus resultados de audiencia y su papel en RTVE, llegando a llamarle “lameculos” antes de borrar parte de esos comentarios.

El cómico andaluz respondió sin rebajar el tono y le acusó de haberle atacado durante semanas sin mencionarle directamente. “No, Carlos, todos no somos iguales”, escribió, antes de llamarle “cobarde”, “embustero” y “muy mediocre”. Después, al ver que los mensajes desaparecían, insistió en que Del Río se había “envalentonado” solo durante un rato: “Ahora a borrar”.

Manu Sánchez aclara el origen del choque

Carlos del Río negó haber escrito esos mensajes y aseguró que no entendía “esta cascada de insultos y descalificaciones”. También afirmó que admiraba y respetaba a Manu Sánchez, pero el presentador no aceptó su explicación. “Ahora borra y hazte el tonto”, le respondió, añadiendo: “Si quieres jugar, tengo más… yo de miedo voy cortito”.

La discusión fue a más cuando Sánchez insinuó que Del Río estaba borrando antiguos mensajes sobre él, su programa, TVE, Palestina, Tomás Summers e incluso su cáncer. “¿Te ha hackeado la cuenta La Patrulla Canina?”, ironizó el humorista, después de que el trabajador de Indaloymedia asegurara que no era autor de los ataques.

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Ante las críticas de algunos usuarios por responder así a un particular, Manu Sánchez publicó un hilo para contextualizar la polémica. “No soy periodista. Soy payaso, orgulloso de serlo”, arrancó. Después recalcó que Carlos del Río no era un seguidor cualquiera, sino un trabajador de una productora vinculada a Canal Sur, y defendió que contestó tras semanas de “insultos” y “difamaciones”.