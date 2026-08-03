Respuesta tajante
Jordi González responde a Nagore Robles tras sus críticas: “Es de las personas que hace lo que sea para estar en un plató”
El presentador se defiende en la SER de las acusaciones sobre el ambiente de trabajo en sus platós y admite que siempre pide aire acondicionado.
Jordi González ha contestado a las críticas que Nagore Robles lanzó en su día sobre un presentador al que acusó de tratar mal al equipo y de imponer temperaturas muy bajas en plató. El comunicador abordó el asunto en 'A la cara', el programa de la SER presentado por Xavier Sardà y Frank Blanco, donde repasó algunos de los momentos más incómodos de su carrera televisiva.
Nagore relató entonces que había trabajado con un presentador que “trataba súper mal a la gente”, que “se mofaba y ridiculizaba” y que obligaba a mantener el plató a una temperatura extrema porque “no podía sudar”. También aseguró que algunos colaboradores acababan con abrigo y tomando paracetamol para poder aguantar durante la emisión.
Jordi niega el maltrato
González respondió con contundencia, aunque recordó que Robles no llegó a dar su nombre: “Tampoco dice que soy yo, ¿eh? ¿Dónde damos por hecho que soy yo?”. Aun así, fue directo al valorar esas palabras: “Pues alguien muy chungo hablando mal de una persona que nunca la ha tratado mal. Y mintiendo”.
El presentador sí reconoció una parte de la historia: “Yo siempre pido el plató con aire acondicionado, siempre”. También admitió que “la gente pasa frío” en sus programas y que algunos cámaras trabajan “con anorak” por las condiciones del estudio, pero negó la versión más exagerada: “Es mentira que yo exija que esté a menos ocho grados”.
Jordi González también rechazó que alguien tuviera que medicarse para trabajar con él y se mostró especialmente molesto con la acusación de maltrato al equipo. “La gran mentira de todo esto es que trato mal a las personas que colaboran en el programa. Eso es mentira”, sentenció antes de deslizar que Nagore “es de las personas que hace lo que sea para estar en un plató”.
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