Recuerdo familiar
Belén Esteban rompe su regla de oro: muestra fotos de su hija Andrea en sus redes sociales
La colaboradora ha compartido varias imágenes de su hija para recordar a sus padres con motivo del Día de los Abuelos.
Belén Esteban ha sorprendido este lunes 3 de agosto con una publicación muy personal en sus redes sociales. La colaboradora, siempre muy cuidadosa con la privacidad de su hija Andrea Janeiro, ha compartido varias imágenes de la joven con motivo del Día de los Abuelos, celebrado el pasado 26 de julio. Eso sí, en las imágenes se puede ver a Andrea con pocos años de edad, y no con su imagen actual.
En el mensaje que ha publicado, Belén ha recordado el vínculo de Andrea con sus abuelos maternos. “Hace poco fue el Día de los Abuelos y mi niña ha tenido a los mejores”, ha escrito, antes de mencionar tanto a su madre como a su padre: “La yaya puede disfrutar de ti pero el yayo no. Pero desde donde esté, nunca te deja sola. Ni la yaya ni el yayo”.
Andrea Janeiro, alejada del foco mediático
La publicación resulta especialmente llamativa porque Andrea siempre ha querido mantenerse al margen de la exposición mediática de sus padres. La joven vive fuera de España, en la ciudad de Los Ángeles, y ha construido su vida lejos de los platós, las entrevistas y la atención pública que durante años rodeó a Belén Esteban y a Jesulín de Ubrique.
Andrea pidió ser considerada personaje anónimo al no haber participado nunca en televisión ni haber concedido entrevistas. Desde entonces, la prensa ha respetado su decisión y evita publicar imágenes actuales de la joven. Por eso, el gesto de Belén tiene un valor especial: rompe de forma puntual una norma que ella misma ha protegido durante años para rendir homenaje a sus padres y a la relación que tuvieron con su hija.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Mossos rescatan a un nadador temerario frente al Port Olímpic y descubren que es un maltratador en busca y captura
- La casa de Lamine Yamal: 3.800 metros cuadrados, tres plantas, piscina exterior con cascada, campo de fútbol y a 10 minutos de Barcelona
- José Carlos Orga: 'El caso de Peinado es singular, pero se han archivado nueve de once quejas contra él
- ¿Dónde conseguir las gafas gratis de la ONCE y el gobierno para ver el eclipse solar? Puntos de recogida en Catalunya
- Elena Valenciano: '¿Qué costaba dejar dos diputados a Moreno Bonilla en Andalucía y condicionarle nosotros en vez de Vox?
- Audiencias TV, ayer viernes: Iker Jiménez logra récord y el liderazgo absoluto con su 'Horizonte' sobre la crisis migratoria de Ceuta y 'En boca de todos’ pulveriza su mejor dato histórico
- Argelia Queralt: 'Nos hemos retrasado mucho con Peinado, y el corporativismo se hizo valer más que el interés ciudadano
- Seis muertos y 30 heridos en una colisión entre un autobús y una autocaravana en Italia