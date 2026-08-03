Belén Esteban rompe su regla de oro: muestra fotos de su hija Andrea en sus redes sociales

Belén Esteban ha sorprendido este lunes 3 de agosto con una publicación muy personal en sus redes sociales. La colaboradora, siempre muy cuidadosa con la privacidad de su hija Andrea Janeiro, ha compartido varias imágenes de la joven con motivo del Día de los Abuelos, celebrado el pasado 26 de julio. Eso sí, en las imágenes se puede ver a Andrea con pocos años de edad, y no con su imagen actual.

En el mensaje que ha publicado, Belén ha recordado el vínculo de Andrea con sus abuelos maternos. “Hace poco fue el Día de los Abuelos y mi niña ha tenido a los mejores”, ha escrito, antes de mencionar tanto a su madre como a su padre: “La yaya puede disfrutar de ti pero el yayo no. Pero desde donde esté, nunca te deja sola. Ni la yaya ni el yayo”.

Andrea Janeiro, alejada del foco mediático

La publicación resulta especialmente llamativa porque Andrea siempre ha querido mantenerse al margen de la exposición mediática de sus padres. La joven vive fuera de España, en la ciudad de Los Ángeles, y ha construido su vida lejos de los platós, las entrevistas y la atención pública que durante años rodeó a Belén Esteban y a Jesulín de Ubrique.

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Andrea pidió ser considerada personaje anónimo al no haber participado nunca en televisión ni haber concedido entrevistas. Desde entonces, la prensa ha respetado su decisión y evita publicar imágenes actuales de la joven. Por eso, el gesto de Belén tiene un valor especial: rompe de forma puntual una norma que ella misma ha protegido durante años para rendir homenaje a sus padres y a la relación que tuvieron con su hija.