Domingo 2 de agosto
Audiencias TV ayer | 'El Grand Prix' lidera en su cambio a los domingos mientras 'Fiesta' se dispara y 'El show de Paz' cae a mínimo histórico
La 1 se impone en prime time con el concurso, y Antena 3 consigue salvar 'Una nueva vida', a pesar de caer del doble dígito.
La 1 estrenó con éxito la nueva ubicación dominical de 'El Grand Prix'. El concurso volvió a liderar la noche al firmar un 11,1% de share y reunir a 776.000 espectadores.
En Antena 3, 'Una nueva vida' mantuvo su estabilidad con un 9,6% de cuota y 732.000 espectadores. Telecinco, por su parte, anotó un discreto 5,5% de share y 325.000 espectadores con una nueva entrega de 'Universo Calleja'.
Cuatro volvió a despedir la semana con buenos resultados gracias a 'Cuarto Milenio', que reunió a 420.000 espectadores y un 5,1% de cuota, aunque fue superado en La Sexta por la película "Villaviciosa de al lado", dentro de 'El taquillazo', que alcanzó un notable 6,9% de share y 621.000 espectadores.
La tarde dejó sensaciones opuestas en Telecinco. 'Fiesta' se convirtió en el programa más visto del canal durante la jornada al reunir a 765.000 espectadores y un 10,4% de cuota. En cambio, 'El show de Paz' firmó su mínimo histórico al caer hasta el 6,1% de share y 486.000 espectadores, bajando por primera vez de la barrera del medio millón de seguidores.
*En elaboración...
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