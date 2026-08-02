Audiencias TV ayer sábado | Jesús Cintora pulveriza a 'laSexta Xplica' desde La 2 con 'Malas lenguas Noche' y bate su récord histórico

Jesús Cintora se va de vacaciones celebrando sus excelentes datos de audiencia en La 2. Al crecimiento sostenido de 'Malas lenguas' en la franja de tarde, el periodista también ha logrado despuntar con la versión nocturna de su debate político, batiendo un nuevo récord histórico con un 7,9% de cuota de pantalla

Con este dato, el espacio producido por Big Bang Media consolida su posición de liderazgo en la batalla de las tertulias de actualidad que disputa con 'laSexta Xplica', que definitivamente ha terminado perdiendo. Concretamente, el programa presentado por Verónica Sanz durante las vacaciones de José Yélamo anotó un 4,9% de share.