Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaIAElena ValencianoCortes luzVincent PastoreAvioneta PerúCGPJBarcelonaIncendios
instagramlinkedin

Audiencias 1/8/2026

Audiencias TV ayer sábado | Jesús Cintora pulveriza a 'laSexta Xplica' desde La 2 con 'Malas lenguas Noche' y bate su récord histórico

El periodista se va de vacaciones celebrando los excelentes datos de audiencia, tanto de su magacín de tarde como de su versión nocturna.

Jesús Cintora, este a así en 'Malas Lenguas Noche'.

Jesús Cintora, este a así en 'Malas Lenguas Noche'.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Jesús Cintora se va de vacaciones celebrando sus excelentes datos de audiencia en La 2. Al crecimiento sostenido de 'Malas lenguas' en la franja de tarde, el periodista también ha logrado despuntar con la versión nocturna de su debate político, batiendo un nuevo récord histórico con un 7,9% de cuota de pantalla

Con este dato, el espacio producido por Big Bang Media consolida su posición de liderazgo en la batalla de las tertulias de actualidad que disputa con 'laSexta Xplica', que definitivamente ha terminado perdiendo. Concretamente, el programa presentado por Verónica Sanz durante las vacaciones de José Yélamo anotó un 4,9% de share.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Audiencias TV, ayer viernes: Iker Jiménez logra récord y el liderazgo absoluto con su 'Horizonte' sobre la crisis migratoria de Ceuta y 'En boca de todos’ pulveriza su mejor dato histórico
  2. Nos sorprendió el precio de la piscina': La Bassa de Sabadell atrae a miles de catalanes convertida en símbolo del verano
  3. Feijóo mira a los servicios de inteligencia y el Gobierno asegura que el CNI no tenía constancia de una entrada masiva
  4. La Guardia Civil cierra la unidad de submarinistas de rescate en la Costa Brava, el lugar con más inmersiones de España: 'Es una locura'
  5. Catalunya deja atrás el episodio de calor intenso y entra en prealerta por lluvias y tormentas
  6. Tere, última habitante de un pueblo abandonado: 'Sola no me siento para nada, aquí siempre hay...
  7. Aviso por tiempo violento en Catalunya: granizo de 2 cm y riesgo de tornados en pleno inicio de agosto
  8. En Galicia, en breve arderán montones de casas y aldeas enteras

Jesús Cintora pulveriza a 'laSexta Xplica' desde La 2 con 'Malas lenguas Noche' y bate su récord histórico

Jesús Cintora pulveriza a 'laSexta Xplica' desde La 2 con 'Malas lenguas Noche' y bate su récord histórico

Paula Blasi se mantiene como mejor joven del Tour

Paula Blasi se mantiene como mejor joven del Tour

Hallados tres proyectiles antiaéreos en plena Eixample de Barcelona

Hallados tres proyectiles antiaéreos en plena Eixample de Barcelona

Marruecos pisa el acelerador: la fábrica de Europa que mira a África

Marruecos pisa el acelerador: la fábrica de Europa que mira a África

EEUU e Israel cuestionan la soberanía española sobre Ceuta mientras Europa centra el debate en la inmigración

EEUU e Israel cuestionan la soberanía española sobre Ceuta mientras Europa centra el debate en la inmigración

Peralada recupera 'Le Terroir' de Lorena Nogal

Peralada recupera 'Le Terroir' de Lorena Nogal

El Barça cancela el último amistoso de Birmingham

El Barça cancela el último amistoso de Birmingham

Así ha sido el choque entre dos helicópteros mientras combatían un incendio en Grecia

Así ha sido el choque entre dos helicópteros mientras combatían un incendio en Grecia