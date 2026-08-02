El inquietante mensaje de bienvenida de Paz Padilla a Frank Blanco en su regreso a 'Fiesta': "Buenas tardes a uno que parece ser que es compañero"

El primer minuto de la vuelta de Frank Blanco a 'Fiesta' ha sido bastante sorprendente. En el momento en el que terminaba 'El show de Paz', el presentador recibió en directo el testigo por parte de Paz Padilla, que le dedicó un comentario inquierante, que muchos han interpretado como una señal de que podría existir una mala relación entre ambos. "Tengo que darle las tardes a uno que parece ser que es compañero. Frank Blanco, buenas tardes", dijo la humorista mientras hacía un extraño movimiento con las manos.

El catalán recibió esas palabras con cierta sorpresa, que se pudo percibir en su gesto mientras saludaba a los espectadores. No obstante, se mostró profesional y mientras seguía en pantalla partida con Paz Padilla, comenzó a dar los primeros titulares de los contenidos del programa de esa tarde, sin comentar nada respecto a lo dicho por la gaditana.

Revisando la hemeroteca, no consta ningún tipo de enfrentamiento o enemistad entre Paz Padilla y Frank Blanco. Al menos con carácter grave y que haya sido más o menos público. De hecho, se puede acreditar con varias fotografías en diferentes redes sociales que ambos han compartido a lo largo de los años momentos de compañerismo en Telecinco, tanto en los pasillos de la sede central de la cadena en Fuencarral como en diferentes platós. Por ejemplo, el de 'Tardear'.

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Quizá esta llamativa bienvenida sea simplemente una frase sin importancia ni maldad, aunque dicha en un tono que se podría interpretar como no amistoso, o por el contrario pudiera significar la constatación de algún tipo de mal rollo producido en el pasado entre Paz Padilla y Frank Blanco, que ahora habría salido a la luz.