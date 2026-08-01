Temporada de verano
Frank Blanco vuelve a 'Fiesta' para relevar a Emma García este verano con un personaje clave en la vida de Carmina Ordóñez
El presentador vuelve a Telecinco tras el final de 'Tardear', que condujo en las tardes hasta el pasado verano.
Telecinco vuelve a mantener las emisiones de 'Fiesta' durante todo el verano. Tras reducir su horario por el estreno de 'El show de Paz' en la franja de sobremesa del sábado y el domingo, el espacio afronta el mes de agosto con el regreso de Frank Blanco como presentador, tras un años de ausencia en el que que ha estado al frente de 'Tardear', hasta su cancelación,
El comunicador catalán regresa como relevo de Emma García, que se coge vacaciones vacaciones hasta septiembre. Durante estas semanas, el espacio producido por Unicorn Content mantendrá su arranque a las 18:00 horas y su estructura habitual, con debates y entrevistas sobre la prensa del corazón y actualidad, junto a secciones específicas de servicio público, reportajes y vídeos virales.
En el ámbito rosa, el espacio ha anunciado para esta primera semana de la temporada estival una entrevista con Eva Carreño, íntima amiga de Carmina Ordóñez, que volverá a sentarse para recordar a la primera mujer de Paquirri.
Junto a Frank Blanco se mantiene el equipo de colaboradores habituales del programa integrado por Marisa Martín Blázquez, Paloma Barrientos, Kike Calleja, Pipi Estrada, Aurelio Manzano, Makoke Giaver, Almudena Del Pozo, Mónica Vergara, Luis Rollàn, Karmele Izaguirre, Amor Romeira, Ricky García, Alejandro Entrambasaguas, Kiti Gordillo, Iván Reboso, Omar Suárez, Miguel Frigenti, Diego Reinates y Raquel Bollo, entre otros.
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