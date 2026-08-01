Dulce Delapiedra denuncia que Telecinco la llevó engañada a Cantora y señala a Santi Acosta: "Jamás pensé que entrarían en la finca de Isabel Pantoja"

La entrevista a Dulce Delapiefra en el plató de 'De viernes' esta semana se ha convertido en un regalo envenenado para el equipo del programa. La que fuera niñera de Isa Pantoja accedió a principios de julio a participar en un especial de 'El Precio de…' en el que las cámaras de Telecinco lograban acceder por primera vez al interior de Cantora, la legendaria finca de Isabel Pantoja, que heredó de Paquirri.

Dicho programa formaba parte de un paquete de intervenciones que incluía, por lo menos, la grabación en el la casa de la tonadillera durante las últimas décadas y dos entrevistas en plató. En la última de ellas, que se produjo este viernes 31 de julio, Delapiedra se descolgó con con una acusación a la dirección del programa, y concretamente a Santi Acosta.

"Me llamaron de un día para otro y no sabía dónde iba", comenzó diciendo. "Si me llegan a decir que tengo que entrar en Cantora y no voy. Se me nombró una vez allí e incluso entonces pensé que nos quedaríamos en la cancela. Yo no quería exponerme a eso porque para mí es morbo. Yo jamás me iba a imaginar que Telecinco iba a entrar a la finca, para nada. A mi no se me informó", denunció en directo ante los espectadores.

Fue Terelu Campos la que primero se lanzó a dar la cara por el programa: "Nadie te puso una pistola para hacerlo. Fuiste y lo hiciste". Santi Acosta dio más datos a continuación: "Estando allí dijiste que no te gustó el contrato y renegociaste. Finalmente firmaste otro y entraste con nosotros". Ella quiso responder: "Eso pasó una vez allí, pero se me había engañado. Tampoco le dijeron que ibas a estar tú, Santi". Bea Archidona intentó zanjar el asunto como pudo: "No hablemos de contratos, que es muy feo".

Dulce Delapiedra quiso también señalar a Santi Acosta por el shock que le produjo a Isa Pantoja el momento en el que se le comunicó en directo en 'De viernes' que un equipo de Telecinco, junto a personajes como Laura Cuevas o la propia Dulce, habían entrado en Cantora. "Le dijiste que yo sabía a lo que iba, lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir. Debo corregirte . Yo no le había dicho nada porque fui engañada".

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Tanto los colaboradores como el propio presentador negaron la mayor, ya que revisa si el momento que destaca la exempleada de Isabel Pantoja, no ocurrió como ella relató: "Que se lo pongan”, expresó Acosta. "Le dijo que no había sido su intención hacerle daño y le pidió disculpas", defendió Terelu.