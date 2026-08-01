Audiencias TV, ayer viernes: Iker Jiménez logra récord y el liderazgo absoluto con su 'Horizonte' sobre la crisis migratoria de Ceuta y 'En boca de todos’ pulveriza su mejor dato histórico

El paréntesis que han hecho Iker Jiménez y Carmen Porter en sus vacaciones para ponerse al frente de una edición especial de 'Horizonte' para analizar la crisis migratoria provocada por la llegada masiva de.inmigrantes a Ceuta, se ha confirmado como un auténtico acierto. El magacín de Cuatro, que se emitió por primera vez en viernes, batió su récord histórico de audiencia con un 13,5% de share, dato con el que además conquistó el liderazgo absoluto de la noche, por delante de todos sus competidores.

Antena 3 logró una discreta segunda posición con la emisión de la película 'Los buenos modales' en 'El Peliculón (9,7% y 789.000 espectadores) mientras que Telecinco quedó tercera con el último 'De viernes' inédito de la temporada (9,2% y 570.000 personas), que contó con Terelu Campos, Carmen Borrego, Dulce Delapiedra y María Jesús Ruiz con su madre como principales invitadas.

Además de su éxito en prime time, Cuatro consolida también su crecimiento sostenido durante el último año también en la mañana, donde Nacho Abad volvió a pulverizar con 'En boca de todos' su mejor marca desde su estreno, con un 12,7% de share. Alcanza la segunda posición en su franja, solo por detrás de 'Mañaneros 360', con Javier Ruiz y Adela González en La 1 de TVE, que un día más lidera con un 17% de cuota de mercado y ya doblando a Al rojo vivo', el que se supone que es su competidor directo en laSexta (6,5%).

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Por su parte, 'Espejo público' se quedó con el 12,6% de la audiencia y 'La mirada crítica' (14,8%) y 'Vamos a ver' (11,8%) también obtuvieron buenos resultados. EN ELABORACIÓN.