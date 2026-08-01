AUDIENCIAS JULIO | TVE arrasa con su mejor audiencia en 20 años por el Mundial, ‘Tú cara me suena' brilla en entretenimiento y Telecinco anota el peor dato de su historia

La selección española y el Mundial FIFA 2026 eleva a La 1 de TVE a su mejor dato mensual en casi 20 años. La cadena pública alcanza un 18.8% de share y mantiene la primera posición en julio. Antena 3 logra ser la cadena privada líder y la que mejor resiste a la competición deportiva (11.4%), bajando 1.1 puntos respecto a junio de 2026, según datos facilitados por la consultora Dos30.

Por su parte, Telecinco (7.1%) mantiene la tercera posición con una bajada de 1.2 puntos respecto a junio, lo que supone el peor dato de su historia. La alegría en Mediaset viene de la mano de Cuatro (5.8%), que se consolida y vuelve a ganar a laSexta (4,9%) con su peor mes de julio desde 2010. La 2, cada vez más potente, crece hasta el 3.8% de share y consigue su mejor dato mensual desde febrero de 2010.

En cuanto a las emisiones más vistas de julio, lógicamente destacan los especiales de La 1 dedicados a la celebración del campeonato del Mundo, El contenido con mayor seguimiento en el mes corresponde a las celebraciones por la victoria de España. El especial ‘Imparables: un equipo de leyenda’ alcanza los 4.1 millones de espectadores en La 1 y un 36% de share, siendo el programa más visto de julio.

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Aparte de la competición futbolística, la primera edición de Antena 3 Noticias, de lunes a viernes, consigue un 22.3% de share y 2.023.000 espectadores de media. En cuanto a los espacios de entretenimiento, 'El hormiguero’ es el programa de entretenimiento más seguido en julio con 1.5 millones de espectadores, junto al excelente rendimiento de 'Tu cara me suena', que incluso compartiendo noche con partidos de alto interés, ha logrado unos más que satisfactorios resultados. TBE aprovechó para lanzar 'El perro andaluz', con Manu Sánchez, que se ha convertifo en el gran acierto del verano, terminando ya su primera temporada para regresar en septiembre.