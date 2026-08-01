Ana Rosa interrumpe sus vacaciones para desplazarse a Ceuta como reportera de Telecinco e informar de la última hora de la crisis migratoria

La crisis migratoria que está teniendo lugar en Ceuta como consecuencia de la llegada masiva de inmigrantes en los últimos días, ha provocado que algunos de los comunicadores titulares de los programas de actualidad de Mediaset estén interrumpiendo sus vacaciones para sumarse al análisis de lo que está ocurriendo. Tras la vuelta de Íker Jiménez y Carmen Porter, con un especial de 'Horizonte' que fue líder absoluto de audiencia en Cuatro en la noche del viernes, Ana Rosa Quintana también vuelve a ponerse delante de las dañadas por el mismo motivo.

Mediaset anuncia que la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' viajará a Ceuta el próximo domingo 2 de agosto para intervenir en directo en 'Fiesta', presentado por Frank Blanco, y comentar sus impresiones y aportar la última hora desde el lugar de la noticia. Ese mismo día. también conectará con las dos ediciones de Informativos Telecinco del fin de semana, con Carmen Corazzini.

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El grupo de Telecinco y Cuatro ha confirmado que Ana Rosa Quintana se mantendrá en Ceuta por lo menos hasta este lunes 3 de agosto, cuando conectará en directo con 'La Mirada Crítica', 'Vamos a Ver' e Informativos Telecinco 15:00 horas.