Refuerzo puntual
'¡De viernes!' sorprende y ficha a Karmele Marchante como colaboradora temporal en sustitución de Antonio Rossi
La periodista se suma al programa en la última entrega de la temporada, que despedirá sus directos hasta septiembre.
'¡De viernes!' ha incorporado este viernes a Karmele Marchante como colaboradora temporal para cubrir la ausencia de Antonio Rossi, que el programa no ha explicado públicamente. El movimiento llega en una noche especialmente cargada para el formato de Telecinco, que emite su último programa en directo de la temporada antes de hacer un parón durante agosto y regresar en septiembre.
La presencia de Karmele refuerza una plantilla de colaboradores que podía quedar algo descompensada por el tipo de entrega prevista. Aunque en algunas ocasiones el programa ha funcionado con solo cuatro colaboradores, este viernes la visita de Terelu Campos como invitada junto a Carmen Borrego dejaba al equipo con apenas tres voces frente a dos protagonistas principales de la noche.
Karmele vuelve al universo de '¡De viernes!'
La periodista no llega a un formato desconocido. Karmele Marchante ya ha colaborado anteriormente en '¡De viernes!', al participar en debates de los realities de Telecinco, y en 'De lunes a viernes', el magacín diario que Mediaset estrenó este verano en sus tardes.
Su incorporación se produce en una entrega marcada por varios frentes de actualidad: las explicaciones de las hermanas Campos sobre la polémica por la casa de Málaga de María Teresa Campos, el regreso televisivo de Techi Cabrera, el testimonio de Dulce de la Piedra sobre Cantora y la reconciliación entre María Jesús Ruiz y su madre, Juani Garzón.
Con este fichaje puntual, '¡De viernes!' afronta su despedida estival con una plantilla reforzada y con una colaboradora muy reconocible para el público de la crónica social.
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