'Los vecinos de enfrente', el thriller que convierte la casa perfecta en una amenaza y que le encantará a los fans de 'La asistenta'

Nicole Trope llega a las librerías con 'Los vecinos de enfrente', un thriller publicado por Suma que parte de una idea tan cotidiana como inquietante: todos creen conocer a quienes viven al otro lado de la calle, hasta que algo empieza a no encajar. La novela se publicó en España el 2 de julio de 2026 y le encantará a los fans de una de las sagas más leídas el pasado año: 'La asistenta'.

La historia se desarrolla en Hogarth Street, una calle de casas blancas y árboles donde todos querrían vivir. Allí residen los West, una familia que parece discreta, educada y perfecta, pero cuya vida empieza a despertar preguntas entre quienes los observan desde fuera. La premisa es clara: todas las familias guardan secretos y, en el día más caluroso del año, la verdad está a punto de salir a la luz.

La amenaza está al otro lado de la calle

'Los vecinos de enfrente' juega con uno de los grandes motores del suspense doméstico: la sospecha dentro de lo familiar. Trope transforma la rutina de un vecindario en un espacio lleno de tensión, donde las apariencias importan tanto como lo que se oculta detrás de cada puerta.

Noticias relacionadas

La novela cuenta con 312 páginas y se presenta como una propuesta para lectores que buscan intriga psicológica, secretos familiares y giros ligados a la convivencia. Una historia pensada para quienes disfrutan de los thrillers en los que el peligro no llega desde fuera, sino desde el lugar que parecía más seguro: el hogar.