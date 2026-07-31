'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy viernes 31 de julio: Mercedes desconcierta a Dámaso y Victoria

'Valle Salvaje' emite este viernes 31 de julio su capítulo 456 en La 1. La ficción diaria cierra la semana con una entrega marcada por dos movimientos que pueden alterar de nuevo el equilibrio de la familia: la decisión de Petra sobre el hijo de Adriana y el cambio inesperado de Mercedes.

Petra decide sincerarse con Pura y le confiesa que ya ha tomado una determinación definitiva respecto al bebé de Adriana. Su decisión llega después de días de dudas, tensión y sospechas, y puede abrir una nueva etapa en una trama que sigue muy ligada al pasado de la joven.

Mientras tanto, en la Casa Pequeña, Dámaso y Victoria no saben cómo reaccionar ante la transformación de Mercedes. La duquesa de Miramar aparece muy distinta tras los últimos acontecimientos, dejando a ambos desconcertados por su actitud.

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El cambio de Mercedes abre una incógnita importante para los próximos capítulos. Después de haber llegado al límite, la duquesa parece dispuesta a actuar de otra manera, aunque todavía queda por saber qué ha provocado realmente ese giro y hasta dónde está dispuesta a llegar.