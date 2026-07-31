'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy viernes 31 de julio: Tasio pide perdón tras traicionar a los De La Reina

'Sueños de libertad' emite este viernes 31 de julio su capítulo 616 en Antena 3, a partir de las 15:45 horas. La entrega, que también estará disponible en Disney+ y Atresplayer, cierra la semana con Tasio intentando reparar el daño causado en la fábrica, Marisol aún marcada por su intento de quitarse la vida y Gabriel cada vez más señalado por su gestión en La Industrial.

Las primeras reacciones a los perfumes reformulados confirman los peores temores de Digna y Marta. Una de las clientas más importantes se queja por la poca fijación de las nuevas fragancias, lo que lleva a Digna a enfrentarse de nuevo a Gabriel para exigirle que rectifique antes de que el problema vaya a más.

Tasio busca el perdón de los De La Reina después de haberse dejado chantajear por Gabriel y promete implicarse para revertir la situación de la empresa. También intenta hablar con Paula para disculparse por el beso que compartieron, pero ella prefiere marcar distancias y protegerse antes de volver a acercarse a él.

En la tienda, Valentina desobedece a Claudia y permite que Paula atienda a doña Clara. La encargada se enfrenta a ambas al descubrirlo, aunque termina recapacitando y decide darle una oportunidad como vendedora. Claudia, además, comparte con Valentina su dolor por la ruptura con Miguel, mientras Begoña anima a Andrés a luchar por ella.

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Marisol agradece a Damián que le salvara la vida, pero él quiere entender qué la llevó a tomar una decisión tan límite y le pregunta si su último encuentro con Pablo tuvo algo que ver. Por su parte, Marta respira aliviada al saber que Bianca regresa a Argentina y que su relación con Fina deja de estar bajo esa amenaza.