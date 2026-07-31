Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ceuta MelillaDevolución migrantesItaliaPedro SánchezAliança CatalanaElecciones CatalunyaPaula EchevarríaFranco BaresiIncendiosPolicíaMarc Giró
instagramlinkedin

Episodio 616

'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy viernes 31 de julio: Tasio pide perdón tras traicionar a los De La Reina

Los nuevos perfumes empiezan a recibir quejas mientras Marisol intenta explicar qué la llevó a su decisión más desesperada.

Avance diario de 'Sueños de libertad'

Avance diario de 'Sueños de libertad' / Atresmedia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'Sueños de libertad' emite este viernes 31 de julio su capítulo 616 en Antena 3, a partir de las 15:45 horas. La entrega, que también estará disponible en Disney+ y Atresplayer, cierra la semana con Tasio intentando reparar el daño causado en la fábrica, Marisol aún marcada por su intento de quitarse la vida y Gabriel cada vez más señalado por su gestión en La Industrial.

Las primeras reacciones a los perfumes reformulados confirman los peores temores de Digna y Marta. Una de las clientas más importantes se queja por la poca fijación de las nuevas fragancias, lo que lleva a Digna a enfrentarse de nuevo a Gabriel para exigirle que rectifique antes de que el problema vaya a más.

Tasio busca el perdón de los De La Reina después de haberse dejado chantajear por Gabriel y promete implicarse para revertir la situación de la empresa. También intenta hablar con Paula para disculparse por el beso que compartieron, pero ella prefiere marcar distancias y protegerse antes de volver a acercarse a él.

En la tienda, Valentina desobedece a Claudia y permite que Paula atienda a doña Clara. La encargada se enfrenta a ambas al descubrirlo, aunque termina recapacitando y decide darle una oportunidad como vendedora. Claudia, además, comparte con Valentina su dolor por la ruptura con Miguel, mientras Begoña anima a Andrés a luchar por ella.

Noticias relacionadas

Marisol agradece a Damián que le salvara la vida, pero él quiere entender qué la llevó a tomar una decisión tan límite y le pregunta si su último encuentro con Pablo tuvo algo que ver. Por su parte, Marta respira aliviada al saber que Bianca regresa a Argentina y que su relación con Fina deja de estar bajo esa amenaza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Contreras ofrece a Javier Ruiz ser el director de su nueva cadena, La Séptima, y confirma a Sarah Santaolalla
  2. Atresmedia toma una decisión sobre la continuidad de Marc Giró tras las audiencias de la primera temporada de 'Cara al show
  3. El juez pone el foco en el universo empresarial del presunto testaferro de Zapatero: 27 sociedades con ingresos millonarios y sin apenas facturación
  4. María Pilar Dancausa, a favor del despido libre: 'Yo estoy a favor del despido libre, pagando más al trabajador todos los meses
  5. Choque diplomático entre Italia y España tras plantear Meloni la suspensión del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta
  6. Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Miles de jóvenes llegan a la valla de Marruecos
  7. Eclipse solar 2026: horario, cuánto durará y mejores ciudades para verlo
  8. El área de Barcelona registra la máxima más alta de toda España en un jueves donde más de la mitad del país ha superado los 35 ºC

Una nueva grieta en uno de los edificios afectados por el socavón del Putxet alarga hasta septiembre el retorno de un 38% de los vecinos

Una nueva grieta en uno de los edificios afectados por el socavón del Putxet alarga hasta septiembre el retorno de un 38% de los vecinos

La subida del Euríbor encarece las hipotecas variables: más de 59 euros mensuales extra a pagar

La subida del Euríbor encarece las hipotecas variables: más de 59 euros mensuales extra a pagar

'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy viernes 31 de julio: Tasio pide perdón tras traicionar a los De La Reina

'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy viernes 31 de julio: Tasio pide perdón tras traicionar a los De La Reina

Directo | Sánchez: "Lo que ha ocurrido es una violación de la integridad territorial de España"

Directo | Sánchez: "Lo que ha ocurrido es una violación de la integridad territorial de España"

Illa, sobre el error de Educación con PISA: "Tomaremos las decisiones que haya que tomar"

Trump anuncia un acuerdo para el "desarme total" de Hamás en el marco del plan de paz para Gaza

La piscina descubierta más esperada de Barcelona: abrirá "a mediados de agosto" tras cuatro meses llena y acabada

La piscina descubierta más esperada de Barcelona: abrirá "a mediados de agosto" tras cuatro meses llena y acabada

DIRECTO | Declaración institucional de Pedro Sánchez en Ceuta