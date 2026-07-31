'La Promesa', avance del capítulo de hoy viernes 31 de julio: Ciro está a punto de golpear a Julieta

'La Promesa' emite este viernes 31 de julio su capítulo 877 en La 1. La ficción diaria cierra la semana con una entrega marcada por la tensión creciente entre Manuel y Ciro, la búsqueda de Ángela y las maniobras de Carlo para evitar que Samuel bautice a la hija de María.

Ciro insiste en cobrar por el manual, pero Manuel se mantiene firme y no piensa ceder. Julieta se coloca del lado del heredero del marquesado, lo que aumenta el malestar de Ciro. La situación acaba desbordándose cuando ella intenta intervenir en la discusión y él la manda callar antes de quedar a punto de golpearla.

Mientras tanto, Curro y Leocadia comparten su desesperación por la ausencia de Ángela. Él señala directamente a Lorenzo, aunque el capitán niega cualquier implicación. Máximo, por su parte, intenta convencer a Leocadia de que su preocupación por la joven es real.

En el servicio, las cocineras continúan colándole verdura a Julio con la complicidad de Cristóbal, pero él termina descubriendo la jugada. Además, Teresa alerta a Petra de que Tomasa está haciendo preguntas sobre ella y el refugio, mientras Petra le confiesa a Martina que vio su beso con Adriano.

Noticias relacionadas

Carlo también mueve ficha con María. Le comunica que no quiere que Samuel bautice a Janita y se inventa que será un familiar suyo quien lo haga. Cristóbal intenta aprovechar la situación para empujar a María a casarse con Carlo durante el bautizo, pero ella sigue evitando tomar una decisión.