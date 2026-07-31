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Episodio 877

'La Promesa', avance del capítulo de hoy viernes 31 de julio: Ciro está a punto de golpear a Julieta

Manuel se enfrenta a Ciro por el manual mientras la desaparición de Ángela mantiene en vilo a Curro y Leocadia.

Avance diario de 'La promesa'

Avance diario de 'La promesa' / RTVE

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Carlos Merenciano

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Madrid
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'La Promesa' emite este viernes 31 de julio su capítulo 877 en La 1. La ficción diaria cierra la semana con una entrega marcada por la tensión creciente entre Manuel y Ciro, la búsqueda de Ángela y las maniobras de Carlo para evitar que Samuel bautice a la hija de María.

Ciro insiste en cobrar por el manual, pero Manuel se mantiene firme y no piensa ceder. Julieta se coloca del lado del heredero del marquesado, lo que aumenta el malestar de Ciro. La situación acaba desbordándose cuando ella intenta intervenir en la discusión y él la manda callar antes de quedar a punto de golpearla.

Mientras tanto, Curro y Leocadia comparten su desesperación por la ausencia de Ángela. Él señala directamente a Lorenzo, aunque el capitán niega cualquier implicación. Máximo, por su parte, intenta convencer a Leocadia de que su preocupación por la joven es real.

En el servicio, las cocineras continúan colándole verdura a Julio con la complicidad de Cristóbal, pero él termina descubriendo la jugada. Además, Teresa alerta a Petra de que Tomasa está haciendo preguntas sobre ella y el refugio, mientras Petra le confiesa a Martina que vio su beso con Adriano.

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Carlo también mueve ficha con María. Le comunica que no quiere que Samuel bautice a Janita y se inventa que será un familiar suyo quien lo haga. Cristóbal intenta aprovechar la situación para empujar a María a casarse con Carlo durante el bautizo, pero ella sigue evitando tomar una decisión.

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