Talento junior
Quién es Lucas Paulano, el ganador más joven de 'La Voz Kids' que representará a España en 'Eurovisión Junior 2026'
El artista andaluz, vencedor de la edición de 2025 en el equipo de Manuel Turizo, afrontará ahora el salto al festival infantil europeo.
Lucas Paulano será el representante de España en 'Eurovisión Junior 2026' después de convertirse en uno de los grandes nombres infantiles de la música televisiva. Así lo ha desvelado el formato 'El perro andaluz' de La 1, donde el cantante ha interpretado la canción "Grande Amore".
El joven artista viene de ganar 'La Voz Kids 2025' en Antena 3, donde hizo historia al proclamarse vencedor de la décima edición con solo 8 años, convirtiéndose en el ganador más joven del formato.
Su triunfo llegó dentro del equipo de Manuel Turizo, que consiguió así su primera victoria como coach en el talent. Lucas fue elegido por el público en una final en la que destacó por su seguridad sobre el escenario y por una voz que ya había llamado la atención desde sus primeras actuaciones en el programa.
De 'La Voz Kids' a Europa
El pequeño cantante, que actualmente tiene 10 años, viene de Jaén, y cuenta con una familia muy vinculada a la música. Tras ganar el concurso, uno de los premios asociados a su victoria era el lanzamiento de su primer single con Universal Music, un paso clave para iniciar su carrera más allá del programa.
Durante su paso por 'La Voz Kids', Lucas interpretó temas como ‘Luz de luna’, ‘Amor eterno’ o ‘Algo de mí’, además de cantar junto a Manuel Turizo en la final. Su perfil encaja con la línea que RTVE suele buscar para el festival: niños con experiencia televisiva, capacidad vocal y una historia reconocible para el público familiar.
España participará en 'Eurovisión Junior 2026', que se celebrará el 24 de octubre en Ta' Qali, Malta, con 16 países confirmados por la UER. Lucas Paulano toma así el relevo de Gonzalo Pinillos, que representó a España en 2025 con ‘Érase una vez (Once Upon a Time)’ y terminó en quinta posición.
Aunque por el momento no se ha desvelado el tema con el que el pequeño cantante representará a nuestro país en el festival, sí ha adelantado a través de una publicación en redes sociales que irá dando pistas sobre la canción con la que se subirá al escenario.
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