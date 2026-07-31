Javier Ruiz estalla en 'Mañaneros 360' por el silencio de la prensa sobre el ático de Ayuso: “Callados como puertas”

Javier Ruiz ha lanzado una dura crítica desde 'Mañaneros 360' a raíz de la polémica por la compra de un ático en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid para uso institucional de Isabel Díaz Ayuso. El presentador de TVE cuestionó el tratamiento que determinados medios de comunicación han dado al caso.

El periodista puso el foco en la escasa presencia de la noticia en algunas cabeceras. “Hoy no ha cabido en la prensa”, lamentó, antes de señalar que solo El País, medio que destapó la información, y La Vanguardia la llevaban con relevancia. Después, criticó que en otros diarios apenas hubiera espacio para el asunto o directamente no apareciera.

Javier Ruiz carga contra Telemadrid

Ruiz fue especialmente duro con la televisión pública madrileña. “La televisión pública madrileña, la que da lecciones de ética a quienes cubrimos Zapatero, a quienes cubrimos Ábalos y a quienes hemos cubierto cada escándalo que afecta al PSOE, cuando afecta al PP y cuando afecta a su jefa ni un segundo”, afirmó mirando a cámara.

El presentador aseguró que los informativos de Telemadrid habían hablado de otros temas, pero no del ático. “Ayer sus informativos hablaron de Zapatero, inmigración, Zapatero, inmigración, ETA y Zapatero. Ni una palabra del ático”, reprochó, antes de rematar con una frase contundente: “Callados como puertas”.

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Ruiz también denunció lo que considera una red de protección mediática alrededor de Ayuso. “El poder mediático de Isabel Díaz Ayuso es tan extraordinario que nadie está siquiera publicando qué es Planifica Madrid”, señaló sobre la sociedad inmobiliaria implicada en la operación. Y cerró con ironía al aludir a quienes amenazan con cerrar RTVE: “Sí la tele que hay que cerrar con lanzallamas”.