Invitados '¡De viernes!' hoy: el cara a cara definitivo, dos invitadas que sacudirán a la familia Pantoja y una reconciliación esperada

'De viernes' prepara una entrega cargada de reencuentros, cuentas pendientes y testimonios familiares. El programa de Telecinco recibirá este viernes, antes de que el formato se marche un mes de vacaciones, a Terelu Campos y Carmen Borrego, que responderán a las preguntas sobre la polémica publicación de un anuncio de venta de la casa de María Teresa Campos en Málaga en un portal inmobiliario.

Las hermanas Campos también abordarán otros asuntos personales que han provocado un importante distanciamiento entre ellas. Su visita llega después del revuelo generado por la aparición del inmueble en internet, una situación que Terelu descubrió prácticamente en directo y que la familia asegura no haber autorizado.

Techi Cabrera vuelve a televisión

La noche también supondrá el regreso de Techi Cabrera a un plató tras cuatro años alejada de los focos por un problema de salud. La expareja de Kiko Rivera hablará de aspectos poco conocidos de su vida, contará que mantiene contacto con él a través de redes sociales y afirmará que nunca le vio enamorado de Irene Rosales.

Además, Dulce de la Piedra recorrerá de nuevo las estancias de Cantora en las que vivió algunos de los momentos más difíciles de su vida mientras cuidaba de Isa Pantoja. La exniñera desvelará episodios inéditos de su etapa en la finca y revivirá situaciones de tensión con nuevas imágenes del interior de la propiedad.

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La entrega se completará con la reconciliación entre María Jesús Ruiz y su madre, Juani Garzón, que se sentarán juntas en plató después de seis años sin hablarse. Ambas intentarán dejar atrás sus diferencias familiares, mientras Juani también tendrá que pronunciarse sobre los rumores de supuesta infidelidad que rodean a Curro, marido de su hija.