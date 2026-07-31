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Cambio estival

Gonzalo Miró toma el relevo de Jesús Cintora en 'Malas lenguas' durante sus vacaciones

El comunicador presentará el espacio de actualidad de RTVE junto a Ane Ibarzabal a partir del lunes 3 de agosto.

Gonzalo Miró presentará 'Malas lenguas'

Gonzalo Miró presentará 'Malas lenguas' / RTVE

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Carlos Merenciano

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Madrid
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Jesús Cintora hará un parón en 'Malas lenguas' tras una intensa temporada al frente del formato de actualidad de RTVE. A partir del lunes 3 de agosto, será Gonzalo Miró quien asuma la presentación del programa durante sus vacaciones, acompañado por la periodista Ane Ibarzabal como copresentadora.

RTVE apuesta así por uno de los rostros que ha ganado peso en su parrilla durante los últimos meses. Esta temporada, Miró ha copresentado en La 1 'Directo al grano' junto a Marta Flich, consolidando un perfil ligado al análisis de la actualidad política, social y deportiva. Además, la cadena ya confía en él para presentar un programa propio, que se estrenará próximamente en el prime time.

Ane Ibarzabal, continuidad desde dentro

En este programa de tarde estará junto a él Ane Ibarzabal, periodista con trayectoria en informativos y coberturas especiales, y vinculada a la redacción de 'Malas lenguas' desde el inicio del programa. Su incorporación a la mesa de presentación busca mantener la línea del formato durante el periodo estival.

Miró e Ibarzabal estarán al frente de 'Malas lenguas' de lunes a viernes en La 1 y La 2, y también de 'Malas lenguas noche', la versión nocturna de los sábados en La 2. El objetivo de RTVE es conservar la identidad del espacio: actualidad, análisis, verificación, pluralidad y servicio público.

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Durante la ausencia temporal de Gonzalo Miró en 'Directo al grano', el programa quedará en manos de Marta Flich, que regresa de vacaciones, y Martín Barreiro.

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