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Jueves 30 de julio

Audiencias TV ayer | Mediaset encadena máximos en mañana y tarde a la vez que 'El perro andaluz' crece en La 1

La ficción de La 1 mejora sus datos, 'De lunes a viernes' iguala su mejor cuota y Cuatro celebra el máximo histórico de 'En boca de todos'.

'El perro andaluz', 'En boca de todos' y 'De lunes a viernes'

'El perro andaluz', 'En boca de todos' y 'De lunes a viernes' / RTVE/Mediaset

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Carlos Merenciano

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Madrid
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La 1 firmó una buena noche este jueves 30 de julio gracias al crecimiento de 'El perro andaluz'. El programa, que contó con la visita de Lolita Flores y Santiago Segura, mejoró sus registros hasta alcanzar un 13,2% de share y 838.000 espectadores.

En Antena 3, 'Padre no hay más que uno' mantuvo un rendimiento discreto en su segunda semana. La doble entrega de la serie promedió un 6,2% de cuota de pantalla y 471.000 espectadores. En Cuatro, el nuevo programa de 'Viajeros Cuatro' reunió a 599.000 espectadores y un 6,6% de share, mientras que laSexta obtuvo un 4,1% y 258.000 espectadores con la película 'Los secretos que ocultamos' dentro de 'El taquillazo'.

Telecinco protagonizó una jornada especialmente positiva en sus franjas diurnas. 'Vamos a ver Verano' marcó récord con un 11,5% de share y 328.000 espectadores, mientras que 'De lunes a viernes' igualó su máximo de cuota al alcanzar un 9,1% y 619.000 seguidores. También 'El verano se mueve' logró su mejor resultado hasta la fecha al subir hasta el 8% de share y reunir a 596.000 espectadores.

Otra de las grandes alegrías del día fue para Cuatro. 'En boca de todos' confirmó su excelente evolución al firmar un máximo histórico del 11,3% de cuota y 349.000 espectadores, convirtiéndose además en el programa líder entre las cadenas comerciales durante su franja de emisión.

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