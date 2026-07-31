Jueves 30 de julio
Audiencias TV ayer | Mediaset encadena máximos en mañana y tarde a la vez que 'El perro andaluz' crece en La 1
La ficción de La 1 mejora sus datos, 'De lunes a viernes' iguala su mejor cuota y Cuatro celebra el máximo histórico de 'En boca de todos'.
La 1 firmó una buena noche este jueves 30 de julio gracias al crecimiento de 'El perro andaluz'. El programa, que contó con la visita de Lolita Flores y Santiago Segura, mejoró sus registros hasta alcanzar un 13,2% de share y 838.000 espectadores.
En Antena 3, 'Padre no hay más que uno' mantuvo un rendimiento discreto en su segunda semana. La doble entrega de la serie promedió un 6,2% de cuota de pantalla y 471.000 espectadores. En Cuatro, el nuevo programa de 'Viajeros Cuatro' reunió a 599.000 espectadores y un 6,6% de share, mientras que laSexta obtuvo un 4,1% y 258.000 espectadores con la película 'Los secretos que ocultamos' dentro de 'El taquillazo'.
Telecinco protagonizó una jornada especialmente positiva en sus franjas diurnas. 'Vamos a ver Verano' marcó récord con un 11,5% de share y 328.000 espectadores, mientras que 'De lunes a viernes' igualó su máximo de cuota al alcanzar un 9,1% y 619.000 seguidores. También 'El verano se mueve' logró su mejor resultado hasta la fecha al subir hasta el 8% de share y reunir a 596.000 espectadores.
Otra de las grandes alegrías del día fue para Cuatro. 'En boca de todos' confirmó su excelente evolución al firmar un máximo histórico del 11,3% de cuota y 349.000 espectadores, convirtiéndose además en el programa líder entre las cadenas comerciales durante su franja de emisión.
*En elaboración...
Suscríbete para seguir leyendo
- Contreras ofrece a Javier Ruiz ser el director de su nueva cadena, La Séptima, y confirma a Sarah Santaolalla
- Atresmedia toma una decisión sobre la continuidad de Marc Giró tras las audiencias de la primera temporada de 'Cara al show
- El juez pone el foco en el universo empresarial del presunto testaferro de Zapatero: 27 sociedades con ingresos millonarios y sin apenas facturación
- María Pilar Dancausa, a favor del despido libre: 'Yo estoy a favor del despido libre, pagando más al trabajador todos los meses
- Eclipse solar 2026: horario, cuánto durará y mejores ciudades para verlo
- El área de Barcelona registra la máxima más alta de toda España en un jueves donde más de la mitad del país ha superado los 35 ºC
- Sánchez viajará a Ceuta tras activar al Ejército y acordar con Marruecos la agilización de las devoluciones
- Berasategui y la realidad de vivir en una aldea: 'Quiero unas gallinas sanas. Y para ser sano en esta vida hay que mover el culo