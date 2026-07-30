'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy jueves 30 de julio: Rosalía sospecha de Rafael por el robo de la hija de Adriana

'Valle Salvaje' emite este jueves 30 de julio su capítulo 455 en La 1. La ficción diaria avanza con una entrega marcada por las sospechas familiares y por una pregunta que vuelve a sacudir el pasado: qué llevó realmente a Victoria a intercambiar a los recién nacidos.

Después de sus últimos desencuentros, Luisa y Bárbara consiguen sellar su reconciliación. Ese acercamiento les permite mirar juntas una de las heridas más profundas de la familia y empezar a plantearse si detrás de la decisión de Victoria hubo algo más de lo que conocen.

Mientras tanto, Rosalía no logra quitarse de la cabeza una posibilidad inquietante. Tras el homenaje a Adriana y el impacto que le causó Rafael, empieza a preguntarse si él fue capaz de llegar demasiado lejos por amor.

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La duda la lleva a plantearse una sospecha grave: si Rafael pudo estar implicado en el robo de la hija de Adriana. Una idea que amenaza con romper el frágil acercamiento entre ambos y abrir un nuevo frente en 'Valle Salvaje'.