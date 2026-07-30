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Episodio 455

'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy jueves 30 de julio: Rosalía sospecha de Rafael por el robo de la hija de Adriana

Luisa y Bárbara afianzan su reconciliación mientras empiezan a mirar de nuevo hacia el secreto de Victoria.

Avance diario de 'Valle Salvaje'

Avance diario de 'Valle Salvaje' / RTVE

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Carlos Merenciano

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Madrid
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'Valle Salvaje' emite este jueves 30 de julio su capítulo 455 en La 1. La ficción diaria avanza con una entrega marcada por las sospechas familiares y por una pregunta que vuelve a sacudir el pasado: qué llevó realmente a Victoria a intercambiar a los recién nacidos.

Después de sus últimos desencuentros, Luisa y Bárbara consiguen sellar su reconciliación. Ese acercamiento les permite mirar juntas una de las heridas más profundas de la familia y empezar a plantearse si detrás de la decisión de Victoria hubo algo más de lo que conocen.

Mientras tanto, Rosalía no logra quitarse de la cabeza una posibilidad inquietante. Tras el homenaje a Adriana y el impacto que le causó Rafael, empieza a preguntarse si él fue capaz de llegar demasiado lejos por amor.

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La duda la lleva a plantearse una sospecha grave: si Rafael pudo estar implicado en el robo de la hija de Adriana. Una idea que amenaza con romper el frágil acercamiento entre ambos y abrir un nuevo frente en 'Valle Salvaje'.

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