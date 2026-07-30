'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy jueves 30 de julio: Begoña aparta a Beatriz del cuidado de Juanito

'Sueños de libertad' emite este jueves 30 de julio su capítulo 615 en Antena 3, a partir de las 15:45 horas. La entrega, que también estará disponible en Disney+ y Atresplayer, llega marcada por las consecuencias del intento de suicidio de Marisol, el nuevo pulso de Begoña con Beatriz y el problema que amenaza el futuro de La Industrial.

Digna intenta acompañar a Marisol después de su momento más límite y le insiste en que debe encontrar fuerzas para seguir adelante. Miguel, en cambio, prefiere dar un paso atrás tras su último desencuentro con la joven y pide que sea Nieves quien se encargue de atenderla a partir de ahora.

En la fábrica, Marta informa a Damián del defecto detectado en los perfumes reformulados, una noticia que el patriarca recibe con enorme preocupación por el daño que puede causar a la empresa. La propia Marta, además, se ve sorprendida por el regreso de doña Clara a Toledo con motivo de la inminente lectura del testamento de su hijo, y la mujer no tarda en descubrir que Fina también ha vuelto.

La relación entre Claudia y Miguel se rompe definitivamente. Ella intenta acercarse de nuevo al médico, pero él se niega a aceptar su ayuda y asume que nunca podrá darle lo que necesita. Mientras tanto, Roque descarga con Eduardo el peso que siente desde que tuvo que asumir responsabilidades en la empresa tras la muerte de su padre.

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Bianca también prepara su despedida. Antes de marcharse, visita a Marta en la fábrica y le recuerda lo mucho que vale Fina, además de pedirle que la cuide. Después se despide de la fotógrafa. Al mismo tiempo, Begoña regresa a casa de Gabriel con una decisión tomada: relegar a Beatriz a sus funciones de doncella y encargarse ella por completo de Juanito. La jornada culmina en la junta, donde Digna y Marta confirman que la nueva fórmula tiene peor fijación y duración que los perfumes originales, aunque Gabriel se niega a rectificar.