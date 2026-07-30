Así era el refugio de Sandra Barneda en Ámsterdam, la ciudad donde prepara su boda con Pascalle Paerel

Sandra Barneda vive una etapa decisiva junto a Pascalle Paerel. Tras anunciar su boda con la exbailarina holandesa, la presentadora de 'La isla de las tentaciones' vuelve a poner el foco en Ámsterdam, la ciudad donde la pareja ha afianzado parte de su vida en común y donde dio un paso importante al comprar una casa juntas.

Antes de ese nuevo hogar compartido, Pascalle ya tenía un apartamento en la capital neerlandesa, una vivienda pequeña pero muy cuidada que se puso a la venta por más de 300.000 euros. Según trascendió entonces, se trataba de un piso coqueto, con vistas al canal, una habitación con terraza y un salón-cocina integrado, una distribución muy habitual en las casas urbanas de Ámsterdam.

Un hogar entre canales

La casa encaja con el tipo de vida que Barneda ha empezado a construir fuera de España: más discreta, más tranquila y muy ligada a la ciudad natal de su pareja. La presentadora ha reconocido que Ámsterdam ya forma parte de su rutina sentimental, aunque sus compromisos televisivos la obligan a moverse entre Países Bajos y Madrid.

Ese refugio holandés también simboliza la consolidación de una relación que comenzó a finales de 2022 y que ambas han llevado con mucha discreción. Durante un tiempo se especuló incluso con una boda secreta al verlas firmando unos documentos, pero Barneda aclaró entonces que no se había casado: lo que habían hecho era comprar una casa en Ámsterdam.

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Ahora, con el compromiso ya anunciado, esa vivienda adquiere otro significado. Para Sandra Barneda, Ámsterdam no es solo una escapada entre canales, sino el lugar donde ha empezado a levantar un proyecto de vida con Pascalle Paerel lejos del ruido de los platós.