Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IncendiosJavier RuizBegoña GómezManolo SoloZamoraInés GarcíaBadalonaCamp NouBarcelonaProstituciónDespoblado
instagramlinkedin

Hogar holandés

Así era el refugio de Sandra Barneda en Ámsterdam, la ciudad donde prepara su boda con Pascalle Paerel

La presentadora ha afianzado en Países Bajos un nuevo hogar junto a su pareja, con quien acaba de anunciar compromiso tras cuatro años de relación.

El refugio de Sandra Barneda en Amsterdam

El refugio de Sandra Barneda en Amsterdam

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sandra Barneda vive una etapa decisiva junto a Pascalle Paerel. Tras anunciar su boda con la exbailarina holandesa, la presentadora de 'La isla de las tentaciones' vuelve a poner el foco en Ámsterdam, la ciudad donde la pareja ha afianzado parte de su vida en común y donde dio un paso importante al comprar una casa juntas. 

Antes de ese nuevo hogar compartido, Pascalle ya tenía un apartamento en la capital neerlandesa, una vivienda pequeña pero muy cuidada que se puso a la venta por más de 300.000 euros. Según trascendió entonces, se trataba de un piso coqueto, con vistas al canal, una habitación con terraza y un salón-cocina integrado, una distribución muy habitual en las casas urbanas de Ámsterdam. 

Un hogar entre canales

La casa encaja con el tipo de vida que Barneda ha empezado a construir fuera de España: más discreta, más tranquila y muy ligada a la ciudad natal de su pareja. La presentadora ha reconocido que Ámsterdam ya forma parte de su rutina sentimental, aunque sus compromisos televisivos la obligan a moverse entre Países Bajos y Madrid. 

Ese refugio holandés también simboliza la consolidación de una relación que comenzó a finales de 2022 y que ambas han llevado con mucha discreción. Durante un tiempo se especuló incluso con una boda secreta al verlas firmando unos documentos, pero Barneda aclaró entonces que no se había casado: lo que habían hecho era comprar una casa en Ámsterdam. 

Noticias relacionadas

Ahora, con el compromiso ya anunciado, esa vivienda adquiere otro significado. Para Sandra Barneda, Ámsterdam no es solo una escapada entre canales, sino el lugar donde ha empezado a levantar un proyecto de vida con Pascalle Paerel lejos del ruido de los platós.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. García-Page rechaza el indulto a Laura Borràs: 'No podemos indultar la corrupción, aunque sea con agostidad
  2. Giussepina vive en la montaña como hace un siglo, sin nevera, teléfono, radio o televisión: 'No me gusta
  3. El caso de Leyla Kazim, la mujer que no hizo nada en el trabajo durante un año: 'Dejé de trabajar para ver cuánto tardaría alguien en darse cuenta
  4. Eclipse solar 2026: horario, cuánto durará y mejores ciudades para verlo
  5. El Ayuntamiento de Ripoll contrata a una hija de la alcaldesa Sílvia Orriols como policía local: 'No permitiré que se la acuse de ser una enchufada
  6. PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP cierran una reforma del reglamento del Parlament para blindar las sanciones por discursos de odio
  7. ¿Dónde se verá mejor el eclipse este 12 de agosto? Buscador de los sitios más espectaculares de España
  8. Llamarse Meritxell Serret o Marta Rovira no es lo mismo para el Supremo que Aldama

Hay que tener en cuenta todos los metros de tubería que he tenido que instalar para algo tan simple como tener agua del grifo

Hay que tener en cuenta todos los metros de tubería que he tenido que instalar para algo tan simple como tener agua del grifo

Educación propone un máximo de 15 alumnos por aula en la FP y un máximo de ocho bebés por educadora en las guarderías

Educación propone un máximo de 15 alumnos por aula en la FP y un máximo de ocho bebés por educadora en las guarderías

La Academia de la Grabación responde a BTS tras su boicot a los Grammy por la categoría de Pop Asiático

La Academia de la Grabación responde a BTS tras su boicot a los Grammy por la categoría de Pop Asiático

El Grec 2026 aumenta hasta 143.000 espectadores pero baja a 71% la ocupación

El Grec 2026 aumenta hasta 143.000 espectadores pero baja a 71% la ocupación

Ceuta reclama el cierre de la frontera por la llegada de miles de jóvenes a la valla con Marruecos

Ceuta reclama el cierre de la frontera por la llegada de miles de jóvenes a la valla con Marruecos

Así era el refugio de Sandra Barneda en Ámsterdam, la ciudad donde prepara su boda con Pascalle Paerel

Así era el refugio de Sandra Barneda en Ámsterdam, la ciudad donde prepara su boda con Pascalle Paerel

María Pilar Dancausa, a favor del despido libre: "Yo estoy a favor del despido libre, pagando más al trabajador todos los meses"

María Pilar Dancausa, a favor del despido libre: "Yo estoy a favor del despido libre, pagando más al trabajador todos los meses"

Detenido por agredir a su pareja en Málaga y atrincherarse en la azotea cuatro horas

Detenido por agredir a su pareja en Málaga y atrincherarse en la azotea cuatro horas