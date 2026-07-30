'La Promesa', avance del capítulo de hoy jueves 30 de julio: Ángela desaparece tras descubrir quién es su padre

'La Promesa' emite este jueves 30 de julio su capítulo 876 en La 1. La ficción diaria llega con una entrega marcada por la desaparición de Ángela, que desata la alarma en palacio después de haber descubierto que Máximo es su verdadero padre.

Leocadia se enfrenta a Lorenzo al recordar que ya estuvo implicado en un secuestro anterior y le pregunta directamente si tiene algo que ver con la ausencia de la joven. El capitán logra convencerla de que no está detrás de lo ocurrido, mientras Curro regresa del cuartel sin noticias.

La preocupación por Ángela no detiene otros conflictos en La Promesa. Ciro reprocha a Julieta que saliera a cenar sin consultarle, aunque ella le deja claro que ahora lo importante es encontrar a la desaparecida. Además, el joven se enfrenta a Manuel y exige cobrar por el manual en el que están trabajando.

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En paralelo, Martina se marcha a escondidas después de una noche especial con Adriano, mientras Cristóbal sorprende al apoyar que las cocineras sigan molestando a Julio con la verdura. María, por su parte, pide a Samuel que bautice a Jana, una decisión que incomoda a Carlo y le lleva a intentar retrasar la ceremonia.