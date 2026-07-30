Crítica en la pública
Pedro Piqueras advierte en TVE del golpe que puede sufrir Ayuso por el ático de Chamberí: “Es muy llamativo”
El periodista analizó en 'Mañaneros 360' la compra de un inmueble de casi 500 metros cuadrados por parte de la Comunidad de Madrid.
'Mañaneros 360' ha abordado este miércoles la polémica por la compra de un ático en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid para su uso como oficina temporal de Isabel Díaz Ayuso durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos. La operación, desvelada tras aparecer en el Registro de la Propiedad, afecta a una vivienda de 485 metros cuadrados en una de las zonas más caras de la capital.
Pedro Piqueras fue uno de los colaboradores más críticos con el caso. El periodista consideró que el asunto puede desgastar a la presidenta madrileña, especialmente por el contexto en el que se conoce: “Creo que es una polémica que no le va a venir nada bien a Ayuso, sobre todo en este momento en el que hay incendios por todas partes y con los bomberos quejándose de lo que cobran y del tipo de contrato que tienen”.
Piqueras señala el “oscurantismo”
El expresentador de 'Informativos Telecinco' también puso el foco en que la Comunidad haya optado por comprar el inmueble en lugar de alquilarlo. A su juicio, resulta difícil defender una operación así cuando hay demandas para que los recursos públicos se destinen a asuntos como la lucha contra los incendios o el cambio climático. “Llama bastante la atención”, afirmó en el programa de La 1.
Piqueras fue más allá al señalar la falta de información sobre la operación. “El oscurantismo siempre es muy malo en política”, advirtió, antes de recordar que la compra se habría firmado meses antes de conocerse públicamente: “No sé si premeditada o porque se les pasó, pero ha habido una ocultación”.
El periodista cerró su intervención con una conclusión contundente sobre el impacto que puede tener esta polémica en la presidenta madrileña: “Tanto eso, como el hecho de que haya sido una compra, que puede haber sido por 5 o 6 millones, es muy llamativo. Es una polémica que le va a golpear duramente a la presidenta”.
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