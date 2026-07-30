Bronca en directo
Nacho Abad estalla contra Pablo Fernández en 'En boca de todos' y lanza un ataque directo a Cintora por un bulo lanzado en 'Código 10'
El presentador y el portavoz de Podemos protagonizaron un duro choque durante el debate sobre la gestión de los incendios.
'En boca de todos' vivió este miércoles un momento de máxima tensión durante el debate sobre los incendios. El programa conectó con David Segovia, alcalde de Pedro Bernardo, una de las localidades afectadas en Ávila, que criticó la gestión del fuego y aseguró que los vecinos tienen muchas limitaciones para actuar en los montes.
El choque comenzó cuando Pablo Fernández recordó que la prevención de incendios depende de las comunidades autónomas y cuestionó que no se hablara de los recortes ni de las obligaciones de propietarios, ayuntamientos y gobiernos regionales. “¿Por qué no se habla de eso?”, planteó el portavoz de Podemos, después de señalar que muchas autonomías están gobernadas por el PP.
“No me seas Cintora”
La tensión subió cuando Nacho Abad preguntó al alcalde si podía coger una piña en el campo sin ser multado. Segovia respondió que no se podía coger “piñas, orégano ni madera”, algo que Fernández y Fernando Carrera negaron tajantemente. El presentador salió en defensa del edil: “¿Pero por qué llamáis mentiroso a un alcalde que está en el campo?”. "Porque lo que dice no es verdad", respondía Fernández.
El enfrentamiento fue a más cuando el político acusó a Abad de haber difundido un bulo en 'Código 10' al recuperar una noticia de 2011 sobre una multa por coger una piña. “No me vuelvas a acusar de bulero”, replicó el presentador, muy molesto. “Puse un complemento circunstancial de tiempo. Y si no lo has entendido, estudia”, añadió Abad, a pesar de que incluso Antonio Naranjo daba la razón a Pablo Fernández.
Abad terminó elevando el tono contra el portavoz de Podemos: “No seas Cintora aquí diciendo lo que es bulo y lo que es verdad, no te lo voy a permitir”. El presentador cerró la bronca con otro ataque directo: “Les presento a Pablo Fernández, que tiene un posgrado en la facultad de Begoña Gómez. Pablo Fernández, licenciado en bulos. Ya está bien”.
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