Nueva etapa
Mediaset desvela los primeros detalles del nuevo 'El Chiringuito': ¿cuándo volverá Pedrerol y en qué canales se emitirá el programa?
El formato deportivo estrenará su nueva etapa el 17 de agosto, coincidiendo con el arranque de LaLiga.
Mediaset ya ha despejado una de las grandes dudas tras el fichaje de Josep Pedrerol y todo el equipo de 'El Chiringuito'. El programa deportivo comenzará su nueva etapa el próximo 17 de agosto y se emitirá de domingo a jueves a partir de las 00:00 horas, manteniendo así su horario habitual tras su salida de Atresmedia.
La principal novedad estará en su distribución. Cuatro acogerá la entrega de los domingos, justo después de 'Cuarto milenio', mientras que Energy emitirá el formato de lunes a jueves. Con este movimiento, Mediaset busca dar visibilidad al estreno en su segundo canal generalista y reforzar después una de sus temáticas.
Tres fichajes y mismo equipo
Pedrerol ha explicado que el objetivo es conservar la esencia del formato y lograr que la audiencia que seguía el programa en Atresmedia dé también el salto a Mediaset. El comunicador ha avanzado además que habrá “tres fichajes muy guapos que van a gustar mucho”, aunque por ahora no ha revelado sus nombres. Uno llegará del mundo del fútbol y los otros dos del ámbito de la comunicación.
'El Chiringuito' se realizará desde el plató de 'Todo es mentira', que será adaptado cada noche con la ambientación habitual del programa. La tertulia mantendrá a su equipo de colaboradores, que ya ha participado en la promoción del traslado a su nueva casa a través de las redes del formato.
La llegada de Pedrerol supone una de las grandes apuestas deportivas de Mediaset para la nueva temporada. Tras trece años vinculado a Atresmedia, el presentador inicia etapa en Fuencarral con la intención de mantener el peso televisivo y digital de una marca que ha convertido la actualidad futbolística en espectáculo nocturno.
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