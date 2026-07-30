Expulsado 'Maestros de la costura Celebrity' ayer: llantos por una salida inesperada que luchó mucho por su permanencia

'Maestros de la costura Celebrity' ya ha superado su ecuador y la exigencia empieza a dejar bajas importantes en el taller. La última gala del talent de costura de La 1 terminó con la expulsión de Jaydy Michel, que tuvo que colgar el mandil después de una noche marcada por tres pruebas muy distintas y una eliminación especialmente emotiva.

La modelo no pudo evitar las lágrimas al despedirse del programa. “Estoy triste porque luché mucho, eché muchísimas horas de costura. Entiendo que hoy… La silicona no es lo mío”, reconoció tras conocer la decisión del jurado formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier. Jaydy asumió el resultado con deportividad, aunque dejó claro que le costaba marcharse por el vínculo creado con sus compañeros.

Una despedida entre lágrimas

El jurado quiso reconocer su esfuerzo antes de decirle adiós. Caprile lamentó su salida y le recordó que “tu nivel de costura es muy lindo, un mal paso pues lo tenemos todos”. María Escoté también valoró su actitud durante el concurso: “Quieres aprender el oficio de verdad y se te nota”.

Uno de los momentos más emotivos llegó con Mario Vaquerizo, que se sentó junto a ella visiblemente afectado. “Jaydy ha venido aquí para quedarse en la vida de todos nosotros”, dijo antes de añadir que la experiencia les había unido más allá del programa: “Yo le he cogido mucho cariño, la vamos a echar mucho de menos”.

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La gala comenzó con una prueba de interpretación y costura con Boris Izaguirre y Yolanda Ramos como invitados, continuó en Ezcaray con un homenaje a la lana y terminó con una eliminación en la que los mandiles negros tuvieron que crear prendas con productos de supermercado. Golosinas, palomitas, cartones de huevos y chuches se convirtieron en materiales de trabajo, pero Jaydy no logró resolver el reto y se convirtió en la nueva expulsada.