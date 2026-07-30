Romance encendido
'Escribiendo con fuego', el romance entre una escritora sin experiencia y un bombero que llega para subir la temperatura
S. J. García publica en Grijalbo una comedia romántica protagonizada por Dina, una autora que necesita inspiración, y Rubén, un bombero cansado de ser solo el amigo perfecto.
S. J. García firma 'Escribiendo con fuego', una nueva novela romántica publicada por Grijalbo que juega con una premisa directa: una escritora que debe dar más intensidad a sus historias y decide buscar inspiración fuera de su zona de confort. El libro cuenta con 368 páginas y mezcla humor, deseo y segundas oportunidades emocionales.
La protagonista es Dina, autora de novelas románticas que recibe una oportunidad editorial importante, aunque con una condición: sus textos necesitan más temperatura. Sin demasiada experiencia en ese terreno, sigue el consejo de su mejor amiga y acude a una fiesta exclusiva con la intención de documentarse.
Un bombero con mala suerte en el amor
En ese camino aparece Rubén, un bombero atractivo, entregado a su trabajo y acostumbrado a ser visto como el hombre ideal, pero no necesariamente como el elegido. Después de demasiadas decepciones sentimentales, él también decide cambiar de actitud y dejar de ocupar siempre el lugar del amigo perfecto.
'Escribiendo con fuego' construye su historia a partir del choque entre esos dos personajes: una escritora que necesita vivir lo que no sabe escribir y un bombero que busca algo más que una etiqueta cómoda. La novela se presenta como un romance de ritmo ligero, con tensión romántica, humor y una relación que avanza entre chispazos, dudas y ganas de dejarse llevar.
Con esta propuesta, S. J. García apunta a lectoras de comedia romántica contemporánea que buscan una historia de química inmediata, protagonistas cercanos y una trama donde el proceso de escribir también forma parte del juego amoroso.
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