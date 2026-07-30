Audiencias TV ayer | 'Viaje al centro de la tele' y 'Maestros de la Costura Celebrity' impulsan el liderazgo del prime time para La 1

La 1 volvió a firmar una noche redonda gracias al buen rendimiento de sus principales apuestas. En el access prime time, la doble entrega de 'Viaje al centro de la tele' lideró con un 11,1% de share y 1.047.000 espectadores, dejando el mejor arrastre posible para el resto de la noche. Ya en prime time, 'Maestros de la Costura' mejoró sus registros de la semana anterior y se situó como líder de su franja con un 9,5% de cuota de pantalla y 520.000 espectadores.

En Antena 3, '¡Salta!' también experimentó una subida al alcanzar un 8,9% de share y reunir a 646.000 espectadores. Por su parte, Cuatro celebró el máximo de temporada de 'Viajeros Cuatro', que firmó un destacado 7,6% de cuota y 566.000 espectadores.

En Telecinco, 'First Dates' volvió a responder en el access prime time con un sólido 9,3% de share y 871.000 espectadores. A continuación, 'Sandokan' promedió un 7,8% de cuota entre sus dos episodios: el primero obtuvo un 7,2% y 559.000 espectadores, mientras que el segundo mejoró hasta el 8,9%, aunque con 427.000 seguidores debido al avance de la noche.

La Sexta, por su parte, siguió con la emisión de series true crime, y con 'Anglés: Historia de una fuga' consiguió una audiencia media de 289.000 espectadores a lo largo de sus episodios y un 6,3% de cuota de pantalla.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 1.214.000 (12,8%)

Maestros de la costura Celebrity: 520.000 (9,5%)

Antena 3

El Hormiguero: 800.000 (8,4%)

¡Salta!: 646.000 (8,9%)

Telecinco

First Dates: Summer: 871.000 (9,3%)

Sandokan: 559.000 (7,2%)

laSexta

El Intermedio: 350.000 (3,7%)

Anglés, historia de una fuga: 416.000 (5,6%)

Cuatro

First Dates: 400.000 (4,8%)

Viajeros Cuatro: 639.000 (6,8%)

Viajeros Cuatro: 566.000 (7,6%)

La 2

Trivial pursuit: 415.000 (4,8%)

Cifras y letras: 558.000 (5,9%)

Cifras y letras: 387.000 (4,1%)

Documaster: 141.000 (2,1%)

LATE NIGHT

La 1

Make up stars drag tour: 206.000 (10,7%)

Antena 3

¡Salta!: 277.000 (9,3%)

Telecinco

Sandokan: 427.000 (8,9%)

Sandokan: 221.000 (8,3%)

laSexta

Anglés, historia de una fuga: 271.000 (6,4%)

Anglés, historia de una fuga: 180.000 (7%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 270.000 (6,7%)

La 2

Documentos TV: 37.000 (1,1%)

Rutas bizarras: 27.000 (1,4%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 949.000 (12,1%)

Valle Salvaje: 770.000 (10,6%)

La Promesa: 886.000 (13,2%)

Malas lenguas: 689.000 (10,4%)

Aquí la Tierra: 843.000 (11,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.139.000 (14,1%)

YAS Verano: 707.000 (10,1%)

Pasapalabra: 1.375.000 (19,1%)

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!: 463.000 (5,7%)

El verano se mueve: 549.000 (7,5%)

¡De lunes a viernes!: 559.000 (8,2%)

Allá tú: 766.000 (10,9%)

laSexta

Zapeando: 465.000 (5,8%)

Más Vale Tarde: 424.000 (6,1%)

laSexta Clave: 354.000 (4,4%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 519.000 (6,7%)

Lo sabe, no lo sabe: 330.000 (4,9%)

La 2

Saber y ganar: 622.000 (7,3%)

Grandes documentales: 308.000 (4%)

Malas lenguas: 541.000 (7,8%)

Carreteras extremas: 119.000 (1,8%)

Jeopardy: 107.000 (1,5%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 349.000 (20,9%)

Mañaneros 360: 523.000 (17,6%)

Mañaneros 360: 958.000 (12,7%)

Antena 3

Espejo Público Verano: 285.000 (12%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 680.000 (13,7%)

La ruleta de la suerte: 1.455.000 (20,6%)

Telecinco

La mirada crítica: 232.000 (13,1%)

Vamos a ver verano: 300.000 (11%)

El precio justo: 544.000 (8,4%)

laSexta

Equipo de investigación: 40.000 (3,5%)

Aruser@s fresh: 170.000 (9,3%)

Al rojo vivo: 224.000 (6,4%)

Cuatro

¡Toma salami!: 16.000 (1,9%)

Alerta cobra: 11.000 (1%)

Alerta cobra: 23.000 (1,4%)

Alerta cobra: 34.000 (1,8%)

En boca de todos: 250.000 (8,4%)

La 2

Flash moda: 9.000 (1,1%)

Fauna salvaje: 13.000 (1,2%)

Página2: 17.000 (1,1%)

El Señor de los bosques: 29.000 (1,7%)

El Señor de los bosques: 44.000 (2,4%)

El Señor de los bosques: 45.000 (2,3%)

Rutas bizarras: 56.000 (2,6%)

Las rutas D’Ambrosio: 64.000 (2,5%)

Curro Jiménez: 168.000 (4,6%)

El Cazador: 97.000 (1,6%)

El Cazador: 177.000 (2,1%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.003.000 (23,3%)

Telediario 1: 1.264.000 (14,7%)

Informativos Telecinco 15h: 818.000 (9,5%)

Noticias Cuatro 1: 623.000 (9,2%)

laSexta Noticias 14h: 542.000 (7%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.553.000 (18,6%)

Telediario 2: 1.166.000 (14,1%)

Informativos Telecinco 21h: 706.000 (8,6%)

laSexta Noticias 20h: 484.000 (7%)

Noticias Cuatro 2: 397.000 (5,8%)

Mañana

Telediario matinal: 228.000 (27,3%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 103.000 (17%)

El Matinal: 113.000 (9,2%)

RANKING

Diario: Antena 3 (12,8%), La 1 (12,8%), Telecinco (8,3%), Cuatro (6,2%), laSexta (5,5%), La 2 (4,1%).

Noticias relacionadas

Mensual: La 1 (19,2%), Antena 3 (11,3%), Telecinco (7%), Cuatro (5,6%), laSexta (4,9%), La 2 (3,7%).