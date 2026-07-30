Miércoles 29 de julio
Audiencias TV ayer | 'Viaje al centro de la tele' y 'Maestros de la Costura Celebrity' impulsan el liderazgo del prime time para La 1
La cadena pública domina el access y el prime time, mientras 'Viajeros Cuatro' firma máximo de temporada y '¡Salta!' continúa creciendo.
La 1 volvió a firmar una noche redonda gracias al buen rendimiento de sus principales apuestas. En el access prime time, la doble entrega de 'Viaje al centro de la tele' lideró con un 11,1% de share y 1.047.000 espectadores, dejando el mejor arrastre posible para el resto de la noche. Ya en prime time, 'Maestros de la Costura' mejoró sus registros de la semana anterior y se situó como líder de su franja con un 9,5% de cuota de pantalla y 520.000 espectadores.
En Antena 3, '¡Salta!' también experimentó una subida al alcanzar un 8,9% de share y reunir a 646.000 espectadores. Por su parte, Cuatro celebró el máximo de temporada de 'Viajeros Cuatro', que firmó un destacado 7,6% de cuota y 566.000 espectadores.
En Telecinco, 'First Dates' volvió a responder en el access prime time con un sólido 9,3% de share y 871.000 espectadores. A continuación, 'Sandokan' promedió un 7,8% de cuota entre sus dos episodios: el primero obtuvo un 7,2% y 559.000 espectadores, mientras que el segundo mejoró hasta el 8,9%, aunque con 427.000 seguidores debido al avance de la noche.
La Sexta, por su parte, siguió con la emisión de series true crime, y con 'Anglés: Historia de una fuga' consiguió una audiencia media de 289.000 espectadores a lo largo de sus episodios y un 6,3% de cuota de pantalla.
PRIME TIME
La 1
Viaje al centro de la tele: 1.214.000 (12,8%)
Maestros de la costura Celebrity: 520.000 (9,5%)
Antena 3
El Hormiguero: 800.000 (8,4%)
¡Salta!: 646.000 (8,9%)
Telecinco
First Dates: Summer: 871.000 (9,3%)
Sandokan: 559.000 (7,2%)
laSexta
El Intermedio: 350.000 (3,7%)
Anglés, historia de una fuga: 416.000 (5,6%)
Cuatro
First Dates: 400.000 (4,8%)
Viajeros Cuatro: 639.000 (6,8%)
Viajeros Cuatro: 566.000 (7,6%)
La 2
Trivial pursuit: 415.000 (4,8%)
Cifras y letras: 558.000 (5,9%)
Cifras y letras: 387.000 (4,1%)
Documaster: 141.000 (2,1%)
LATE NIGHT
La 1
Make up stars drag tour: 206.000 (10,7%)
Antena 3
¡Salta!: 277.000 (9,3%)
Telecinco
Sandokan: 427.000 (8,9%)
Sandokan: 221.000 (8,3%)
laSexta
Anglés, historia de una fuga: 271.000 (6,4%)
Anglés, historia de una fuga: 180.000 (7%)
Cuatro
Viajeros Cuatro: 270.000 (6,7%)
La 2
Documentos TV: 37.000 (1,1%)
Rutas bizarras: 27.000 (1,4%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 949.000 (12,1%)
Valle Salvaje: 770.000 (10,6%)
La Promesa: 886.000 (13,2%)
Malas lenguas: 689.000 (10,4%)
Aquí la Tierra: 843.000 (11,7%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.139.000 (14,1%)
YAS Verano: 707.000 (10,1%)
Pasapalabra: 1.375.000 (19,1%)
Telecinco
Amor... ¡o lo que surja!: 463.000 (5,7%)
El verano se mueve: 549.000 (7,5%)
¡De lunes a viernes!: 559.000 (8,2%)
Allá tú: 766.000 (10,9%)
laSexta
Zapeando: 465.000 (5,8%)
Más Vale Tarde: 424.000 (6,1%)
laSexta Clave: 354.000 (4,4%)
Cuatro
Todo es mentira: Summer TEM: 519.000 (6,7%)
Lo sabe, no lo sabe: 330.000 (4,9%)
La 2
Saber y ganar: 622.000 (7,3%)
Grandes documentales: 308.000 (4%)
Malas lenguas: 541.000 (7,8%)
Carreteras extremas: 119.000 (1,8%)
Jeopardy: 107.000 (1,5%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 349.000 (20,9%)
Mañaneros 360: 523.000 (17,6%)
Mañaneros 360: 958.000 (12,7%)
Antena 3
Espejo Público Verano: 285.000 (12%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 680.000 (13,7%)
La ruleta de la suerte: 1.455.000 (20,6%)
Telecinco
La mirada crítica: 232.000 (13,1%)
Vamos a ver verano: 300.000 (11%)
El precio justo: 544.000 (8,4%)
laSexta
Equipo de investigación: 40.000 (3,5%)
Aruser@s fresh: 170.000 (9,3%)
Al rojo vivo: 224.000 (6,4%)
Cuatro
¡Toma salami!: 16.000 (1,9%)
Alerta cobra: 11.000 (1%)
Alerta cobra: 23.000 (1,4%)
Alerta cobra: 34.000 (1,8%)
En boca de todos: 250.000 (8,4%)
La 2
Flash moda: 9.000 (1,1%)
Fauna salvaje: 13.000 (1,2%)
Página2: 17.000 (1,1%)
El Señor de los bosques: 29.000 (1,7%)
El Señor de los bosques: 44.000 (2,4%)
El Señor de los bosques: 45.000 (2,3%)
Rutas bizarras: 56.000 (2,6%)
Las rutas D’Ambrosio: 64.000 (2,5%)
Curro Jiménez: 168.000 (4,6%)
El Cazador: 97.000 (1,6%)
El Cazador: 177.000 (2,1%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.003.000 (23,3%)
Telediario 1: 1.264.000 (14,7%)
Informativos Telecinco 15h: 818.000 (9,5%)
Noticias Cuatro 1: 623.000 (9,2%)
laSexta Noticias 14h: 542.000 (7%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.553.000 (18,6%)
Telediario 2: 1.166.000 (14,1%)
Informativos Telecinco 21h: 706.000 (8,6%)
laSexta Noticias 20h: 484.000 (7%)
Noticias Cuatro 2: 397.000 (5,8%)
Mañana
Telediario matinal: 228.000 (27,3%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 103.000 (17%)
El Matinal: 113.000 (9,2%)
RANKING
Diario: Antena 3 (12,8%), La 1 (12,8%), Telecinco (8,3%), Cuatro (6,2%), laSexta (5,5%), La 2 (4,1%).
Mensual: La 1 (19,2%), Antena 3 (11,3%), Telecinco (7%), Cuatro (5,6%), laSexta (4,9%), La 2 (3,7%).
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