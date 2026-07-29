'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy miércoles 29 de julio: Rafael conmueve a Rosalía en el homenaje a Adriana

'Valle Salvaje' emite este miércoles 29 de julio su capítulo 454 en La 1. La ficción diaria sitúa el recuerdo de Adriana en el centro de una entrega marcada por los movimientos inesperados, las reconciliaciones y nuevas decepciones dentro de la familia.

Enriqueta empieza a ver con claridad lo que ha ocurrido con Hernando. Después de la presión económica que arrastra la familia, comprende que él la ha estado utilizando, un descubrimiento que agrava todavía más la desconfianza entre ambos. Mientras tanto, Braulio recibe otro golpe inesperado por parte de Manuela.

El acto en memoria de Adriana servirá para rebajar la tensión entre Luisa y Bárbara, que consiguen reconciliarse después de sus últimos choques. El gesto abre una nueva etapa entre ambas, aunque las heridas familiares siguen muy presentes.

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Rafael también tendrá un papel clave durante el homenaje. Su actitud logra conmover a Rosalía, que empieza a mirarlo de otra manera. La pregunta queda abierta: si este acercamiento puede convertirse en una alianza o si solo será un breve paréntesis en medio de todos los conflictos que rodean a 'Valle Salvaje'.