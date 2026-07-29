Telecinco recurre a 'First Dates' para intentar levantar la noche del domingo tras el frío estreno de 'Romi'

Telecinco mueve ficha tras el discreto estreno de 'Romi'. La cadena ha decidido reforzar la noche del domingo con una nueva emisión de 'First Dates', que ejercerá de telonero de la serie protagonizada por María Cerezuela después de que su debut en abierto no lograra destacar frente a la competencia.

La ficción arrancó el pasado domingo con un doble capítulo que promedió un 5,7% de cuota y 448.000 espectadores. El primer episodio firmó un 5,5% y 512.000 seguidores, mientras que el segundo subió ligeramente en share hasta el 5,8%, pero cayó hasta los 384.000 espectadores.

'First Dates', otra vez al rescate

La apuesta de Mediaset llega además con un condicionante importante: 'Romi' no es un estreno absoluto. La serie se lanzó en Prime Video en septiembre de 2025 y Telecinco la ha estrenado ahora en abierto, meses después de que los suscriptores de la plataforma pudieran verla completa. La cadena ya había anunciado su llegada semanas atrás, pero terminó retirándola de la parrilla a última hora y sustituyéndola por una película.

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Con este movimiento, 'First Dates' amplía todavía más su presencia en Telecinco. El formato de Carlos Sobera, que ya se emite de lunes a jueves, suma ahora también la noche dominical para intentar arrastrar público hacia una serie que necesita mejorar sus datos en su segunda semana. El dating vuelve a convertirse así en el comodín de la cadena para apuntalar una franja complicada.