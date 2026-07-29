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Telecinco ya tiene nueva serie para el verano: así es 'Una receta para dos', la comedia romántica francesa con un exrepresentante eurovisivo

La cadena emitirá la ficción franco-belga 'La Belle et le Boulanger', protagonizada por Amir Haddad y Ludmilla von Claer.

'Receta para dos'

'Receta para dos' / TF1

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Carlos Merenciano

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Madrid
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Telecinco prepara el estreno de 'Una receta para dos', una de sus nuevas apuestas para reforzar la programación de verano. Aunque la cadena lleva semanas promocionando el título sin desvelar demasiados detalles, se trata de la ficción franco-belga 'La Belle et le Boulanger', emitida previamente en La Une, en Bélgica, y en TF1, en Francia.

La serie es una comedia romántica basada en la producción hebrea 'The Baker and the Beauty' y tiene como protagonista a Amir Haddad, actor y compositor franco-israelí conocido por su paso por 'La Voz' y por representar a Francia en Eurovisión 2016 con 'J'ai cherché', tema con el que terminó en sexta posición. Junto a él aparece Ludmilla von Claer, acompañada por intérpretes como Lionnel Astier, Mathilda May, Gary Mihaileanu, Sarah Stern, Mitty Hazanavicius, Xavier Robic, Lisa Do Couto Teixeira y Lily Nambininsoa.

Una historia entre una estrella y un panadero

'Una receta para dos' sigue a Benjamin Mercier, un panadero de vida tranquila, y Louise Meyer, una modelo acostumbrada a viajar y desfilar para grandes firmas. Sus mundos no podrían ser más distintos: él arranca el día entre hornos y baguettes familiares, mientras ella vive al ritmo de aviones, pasarelas y noches interminables.

Todo cambia cuando ambos coinciden por casualidad en el baño de un restaurante. El encuentro apenas dura unos segundos, pero basta para alterar por completo la vida de Benjamin, especialmente cuando Vanessa le sorprende esa misma noche con una pedida de matrimonio en público.

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La ficción consta de cuatro episodios de unos 50 minutos, por lo que Telecinco podría emitirla en dos noches con doble capítulo. Mediaset todavía no ha anunciado fecha concreta, aunque su estreno se espera “muy pronto”.

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