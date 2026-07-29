Episodio 614
'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy miércoles 29 de julio: Marisol intenta quitarse la vida
Gabriel presiona a Begoña para que vuelva a casa mientras Tasio y Paula cruzan una línea inesperada.
'Sueños de libertad' emite este miércoles 29 de julio su capítulo 614 en Antena 3, a partir de las 15:45 horas. La entrega, que también estará disponible en Disney+ y Atresplayer, llega marcada por el delicado estado de Marisol, la presión de Gabriel sobre Begoña y el nuevo acercamiento entre Tasio y Paula.
Valentina empieza a suavizar su postura con Andrés después de todo lo ocurrido con Dorotea. La joven le agradece que intercediera para que madre e hija pudieran hablar, y la propia Dorotea también vuelve a mostrar su gratitud al De La Reina por sus consejos.
La carta de Carmen obliga a Tasio a intentar poner distancia con Paula, pero sus sentimientos terminan imponiéndose. Tras darse cuenta de que ha sido demasiado frío con ella, le pide perdón y ambos acaban besándose. Mientras tanto, Marta no consigue evitar sentirse amenazada por Bianca, que aprovecha su estancia en Toledo para pasar tiempo con Fina, aunque la argentina termina bendiciendo su relación con la De La Reina.
En la casa de los Montes, Begoña consigue reconectar con Juanito, pero la calma dura poco. Gabriel aparece para presionarla y exigirle que regrese a su lado, al tiempo que empieza a plantearse despedir a Beatriz tras descubrir sus maniobras con el bebé.
La situación en La Industrial también se complica para Gabriel cuando Digna detecta un problema que puede dejarle en evidencia: los nuevos perfumes no tienen la misma fijación ni duración que los anteriores. Pero el golpe más duro llegará en la Casa Grande. Pablo Salazar visita a Marisol pese a su tensión con Damián, y la joven se hunde hasta el punto de intentar cortarse las venas. Manuela y Damián llegan a tiempo para evitar una tragedia.
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